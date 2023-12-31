Чемпионат Греции. «Олимпиакос» играет с «Арисом», «Марусси» примет «Панатинаикос»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.
«Олимпиакос» играет с «Арисом», «Марусси» примет «Панатинаикос».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 декабря, 16.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 31 декабря, 18.15, «Kleisto Agios Thomas Maroussi»
Положение команд: Панатинаикос – 11-0, Олимпиакос – 10-1, Промитеас – 8-4, Перистери – 7-5, Арис – 6-5, ПАОК – 6-6, АЕК – 6-6, Марусси – 4-7, Лаврион – 4-8, Колоссос – 4-8, Кардицас – 2-9, Аполлон – 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.