Чемпионат Греции. «Олимпиакос» играет с «Арисом», «Марусси» примет «Панатинаикос»

Теги результаты Арис Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Марусси Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.

«Олимпиакос» играет с «Арисом», «Марусси» примет «Панатинаикос».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Олимпиакос – Арис 26:19 (2 четверть)
Дата проведения
31 декабря, 16.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Марусси – Панатинаикос
Дата проведения
31 декабря, 18.15, «Kleisto Agios Thomas Maroussi»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 11-0, Олимпиакос – 10-1, Промитеас – 8-4, Перистери – 7-5, Арис – 6-5, ПАОК – 6-6, АЕК – 6-6, Марусси – 4-7, Лаврион – 4-8, Колоссос – 4-8, Кардицас – 2-9, Аполлон – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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