Чемпионат Греции. «Олимпиакос» играет с «Арисом», «Марусси» примет «Панатинаикос»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.

« » играет с « », « » примет «Панатинаикос».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Марусси – Панатинаикос Дата проведения 31 декабря, 18.15, «Kleisto Agios Thomas Maroussi» Онлайн матча

Положение команд: – 11-0, Олимпиакос – 10-1, – 8-4, Перистери – 7-5, Арис – 6-5, ПАОК – 6-6, АЕК – 6-6, Марусси – 4-7, – 4-8, Колоссос – 4-8, Кардицас – 2-9, Аполлон – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.