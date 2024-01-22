Адриатическая лига. «Партизан» сыграет с «Мегой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдет один матч.

В противостоянии сербских клубов «Партизан» дома сыграет с «Мегой».

лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 15-2, Партизан Сербия – 12-4, Цедевита-Олимпия Словения – 12-5, Будучность Черногория – 12-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 10-7, Мега Сербия – 9-7, Задар Хорватия – 9-8, Борац Чачак Сербия – 8-9, Сплит Хорватия – 7-10, Студентски центар Черногория – 7-10, Цибона Хорватия – 6-11, ФМП Сербия – 5-12, КРКА Словения – 3-14, Морнар Бар Черногория – 3-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.