Адриатическая лига. «Партизан» сыграет с «Мегой»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдет один матч.
В противостоянии сербских клубов «Партизан» дома сыграет с «Мегой».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 января, 21.00
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 15-2, Партизан Сербия – 12-4, Цедевита-Олимпия Словения – 12-5, Будучность Черногория – 12-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 10-7, Мега Сербия – 9-7, Задар Хорватия – 9-8, Борац Чачак Сербия – 8-9, Сплит Хорватия – 7-10, Студентски центар Черногория – 7-10, Цибона Хорватия – 6-11, ФМП Сербия – 5-12, КРКА Словения – 3-14, Морнар Бар Черногория – 3-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.