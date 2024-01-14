Адриатическая лига. «Црвена Звезда» встретится с «Борацем», «Студентски центар» примет «Игокеа» и другие матчи

Теги результаты Црвена Звезда Адриатическая лига Будучность ФМП Борац Чачак Мега КРКА Игокеа Студентски центар Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоялся четыре матча.

В противостоянии сербских клубов «Црвена Звезда» встретится с «Борацем», черногорский «Студентски центар» примет «Игокеа» из Боснии и Герцоговины.

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

Мега – ФМП
Дата проведения
14 января, 14.00
Онлайн матча

КРКА – Будучность
Дата проведения
14 января, 19.00
Онлайн матча

Црвена Звезда – Борац Чачак
Дата проведения
14 января, 21.30, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Студентски центар – Игокеа
Дата проведения
14 января, 23.00
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 13-2, Партизан Сербия – 11-4, Цедевита-Олимпия Словения – 11-5, Будучность Черногория – 10-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-6, Мега Сербия – 8-7, Задар Хорватия – 8-8, Студентски центар Черногория – 7-8, Борац Чачак Сербия – 7-8, Сплит Хорватия – 7-9, Цибона Хорватия – 6-9, ФМП Сербия – 5-10, КРКА Словения – 3-12, Морнар Бар Черногория – 2-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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