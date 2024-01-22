«Клипперс» победили «Бруклин» благодаря рывку 22:0 в четвертой четверти

Теги Клипперс Бруклин НБА Баскетбол - видео Джеймс Харден Кавай Ленард Стив Балмер Баскетбол

«Клипперс» победили «Бруклин» благодаря рывку 22:0 в четвертой четверти .

Калифорнийцы по ходу встречи уступали 18 очков, а в последнюю 5-минутку встречи заходили с отставанием в 11 очков.

Форвард Кавай Ленард набрал 14 из 21 очка в последние 5 минут.

«Клипперс» победили на домашней арене со счетом 125:114. Команда идет 4-й на Западе с результатом 27-14.

«Они превзошли нас в начале встречи, но в четвертой четверти мы играли в баскетбол «Клипперс». Нам удалось несколько раз отбиться в защите, остальное уже история», – заявил защитник «Клипперс» Джеймс Харден.

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17 комментариев
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много лет считал клипперс нелепым недоразумением, но уже второй месяц ловлю себя на мысли, что болею за них, борода и черепаха уже должны вымучить по гайке
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Ответ kisliy33
Вестбрик закомбечил?
он их на плаву весь матч держал, пока биг трио швыряло кирпич за кирпичом
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Хороши, с огоньком рывок)
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Настолько тяжело было смотреть за Клипперс в середине 3 четверти, что решил выключить и пойти спать, а тут такое произошло. Жаль, что не стал свидетелем такого камбека
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Какая то дикая игра была. А ведь в самом начале Нетс тоже 16-0 вели.
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Там у Бруклина летело все что можно и что нельзя. В первой половине Клипперс вообще только за счет черепахи держались, у Кавая и PG совсем все печально было.
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самое главное что это не случайность, как они включаются в 4 четверти,, с минькой также самое было, но там чуточку не повезло)
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Стэпбек три от Кавая прекрасно)
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забавно вспоминать мнения тех, кто год назад считал что Бруклин остались в плюсе после обмена КД. Команда катится все ниже
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причем камбек сделали своей фирменной калифорнийской пятеркой: Харден, Джордж, Кавай, Расс и Норм все родом из одного штата
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Ответ Данил Ильинский
Настолько тяжело было смотреть за Клипперс в середине 3 четверти, что решил выключить и пойти спать, а тут такое произошло. Жаль, что не стал свидетелем такого камбека
Вот и я тоже смалодушничал, выключил.
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Вестбрик закомбечил?
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Ответ Илья Купол
забавно вспоминать мнения тех, кто год назад считал что Бруклин остались в плюсе после обмена КД. Команда катится все ниже
Только Бриджеса жалко,Джонсон и в Финиксе был средним.
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Ответ Илья Купол
забавно вспоминать мнения тех, кто год назад считал что Бруклин остались в плюсе после обмена КД. Команда катится все ниже
Разве были такие, кто считал, что команда останется в плюсе? Мне кажется основными были мнения, что сделав ставку на КД Бруклин как раз подставил себя.
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Ответ Ивванов
Разве были такие, кто считал, что команда останется в плюсе? Мне кажется основными были мнения, что сделав ставку на КД Бруклин как раз подставил себя.
ну там была риторика из разряда: вот мол, КД ещё несколько лет поиграет и все, а у Нетс уже есть команда молодых, которые могут на что-то претендовать.
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Ответ Илья Купол
ну там была риторика из разряда: вот мол, КД ещё несколько лет поиграет и все, а у Нетс уже есть команда молодых, которые могут на что-то претендовать.
Так правильно, зачем КД был нужен Бруклину после всех его выкрутасов? И правильно сделали, что вовремя обменяли.
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