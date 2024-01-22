«Клипперс» победили «Бруклин» благодаря рывку 22:0 в четвертой четверти .

Калифорнийцы по ходу встречи уступали 18 очков, а в последнюю 5-минутку встречи заходили с отставанием в 11 очков.

Форвард Кавай Ленард набрал 14 из 21 очка в последние 5 минут.

«Клипперс» победили на домашней арене со счетом 125:114. Команда идет 4-й на Западе с результатом 27-14.

«Они превзошли нас в начале встречи, но в четвертой четверти мы играли в баскетбол «Клипперс». Нам удалось несколько раз отбиться в защите, остальное уже история», – заявил защитник « » .