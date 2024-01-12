Кармело Энтони об Ар Джей Барретте: «Просто «серый» игрок. И как личность тоже... неинтересный»
Кармело Энтони объяснил, почему у Барретта не получилось заиграть в «Нью-Йорке».
«Просто «серый» игрок. Я не пытаюсь его обидеть. Это не неуважение. Я спрашивал многих фанатов «Никс». Ар Джей в порядке, иногда у него получается, но он не захватывающий игрок. Никогда не знаешь, 4 очка у него или 26. И как личность он тоже... неинтересный.
Хотя он дома сейчас, в Канаде. Может, у него все получится», – заявил Энтони в своем подкасте 7PM in Brooklyn.
Я не против здоровой аналитики и критики, но не данного потока.