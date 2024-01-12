Кармело Энтони об Ар Джей Барретте: «Просто «серый» игрок. И как личность тоже... неинтересный»

Теги Кармело Энтони Нью-Йорк Торонто НБА Ар Джей Барретт Баскетбол

Кармело Энтони объяснил, почему у Барретта не получилось заиграть в «Нью-Йорке».

«Просто «серый» игрок. Я не пытаюсь его обидеть. Это не неуважение. Я спрашивал многих фанатов «Никс». Ар Джей в порядке, иногда у него получается, но он не захватывающий игрок. Никогда не знаешь, 4 очка у него или 26. И как личность он тоже... неинтересный.

Хотя он дома сейчас, в Канаде. Может, у него все получится», – заявил Энтони в своем подкасте 7PM in Brooklyn.

5 комментариев
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Он еще себя покажет
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Какой день из Кармело льётся ...💩, направо и налево, что там с ним, забывать стали!?
Я не против здоровой аналитики и критики, но не данного потока.
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Кармело: он серый и неинтересный. Не то, что я.
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Действительно, не ходит в худи ради комплиментов, не светит пистолеты, не встречается с порнозвёздами, не бьёт партнёров, не раздевается перед психологами. Вот что за человек, а? Злости не хватает.
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