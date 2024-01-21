Джоэл Эмбиид чаще всех в истории подходит к линии штрафных в пересчете на 36 минут – 11,36. Отрыв от второго места такой же, как у второго от 20-го

Джоэл Эмбиид чаще всех в истории НБА совершает штрафные броски.

Центровой «Филадельфии» совершает в среднем 11,36 штрафных броска в пересчете на 36 минут за карьеру. Это самый высокий результат в истории и отрыв от второго места составляет почти 18% – ’Нил подходил в среднем 9,66 раза за матч к линии. Далее в списке расположились член Зала славы (9,52) и звезда 70-х Джон Дрю (9,52).

Отрыв Эмбиида от О’Нила такой же, как от О’Нила до занимающего 20-е место Трэя Янга (8,18).

В сезоне-2023/24 камерунец набирает в среднем 35,1 очка, 11,4 подбора и 5,9 передачи при 53,8% с игры и 88,5% с линии (11,9 попытки за игру).

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