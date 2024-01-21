Джоэл Эмбиид чаще всех в истории подходит к линии штрафных в пересчете на 36 минут – 11,36. Отрыв от второго места такой же, как у второго от 20-го

Теги Шакил О′Нил Филадельфия НБА Боб Петтит Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид чаще всех в истории НБА совершает штрафные броски.

Центровой «Филадельфии» совершает в среднем 11,36 штрафных броска в пересчете на 36 минут за карьеру. Это самый высокий результат в истории и отрыв от второго места составляет почти 18% – Шакил О’Нил подходил в среднем 9,66 раза за матч к линии. Далее в списке расположились член Зала славы Боб Петтит (9,52) и звезда 70-х Джон Дрю (9,52).

Отрыв Эмбиида от О’Нила такой же, как от О’Нила до занимающего 20-е место Трэя Янга (8,18).

В сезоне-2023/24 камерунец набирает в среднем 35,1 очка, 11,4 подбора и 5,9 передачи при 53,8% с игры и 88,5% с линии (11,9 попытки за игру).

Скриншот: StatMuse

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24 комментария
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Надо понимать, что на Шаке фолили специально, а тут...)
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+56
Ответ kc6nxy8whs
Комментарий скрыт
Даня какие обхективные фолы? Он при любом контакте в 3 секундной вскидывает руки будто его грузовик сбивает)
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+28
Ответ Дмитрий Максимов
Слишком мало еще наиграл. В 3 раза меньше Шака того же. Через несколько лет явно попустится в этом рейтинге и эта аномалия забудется.
Это не тот показатель, который резко падает с возрастом. Это не общие, не средние, это пересчет на игровые минуты. Даже если выделить пиковый отрезок Шака, второго в рейтинге - например, его сезоны в ЛАЛ - там будет 10.5, всё так же значительно ниже Эмбиида. Сомнительно, что Джоэль когда-то упадет на вторую строчку, только если не появится другой такой Эмбиид.
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а вот это уже называется серьезная аргументация
+17
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+16
Штрафниид
+14
0
+14
При этом ещё регулярно пытается симулировать. Видимо пытаясь увеличить отрыв от 2 места
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-6
+9
люди смотрят и восхищаются цифрами, а потом выходит такая статистика или аналитика, которая развеивает всю "магию". и детишки расстраиваются, ибо никакой магии нет, это обычный фокус в основе которого обман. не волшебство. 🤷‍♂️
+4
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+4
Ответ Айрат Ситдиков
Ну да, глупо сравнивать тех, кто еще играет, с теми, кто закончил. Либо чисто пиковые сезоны сравнивать, например.
Шак (сезон 99-00 МВП) - 10,4
Эмбиид (прошлый сезон МВП) - 11,9.
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Настоящий MFT
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Я понял, что тут происходит. Адам Сильвер его лично выбрал для большего показа рекламы
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Ответ TalSer
Так он в отличие от Шака ещё и хорошо бросает их)
Так на Шаке фолили специально, потому что он не умеет их бросать и для многих это был самый эффективный способ остановить его
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Ответ evgen98
Умение зарабатывать штрафные - одно из важнейших качеств для игрока НБА. Главное, что и забивает он их с хорошим процентом - некоторые всю карьеру не могут поднять процент реализации. Причем это еще не все фолы ему свистят, потому-что против него действует предубеждение у судей, особенно в концовках матчей пропускают фолы. Я понимаю, что хейтеров бомбит. Но человек доминирует. Прибавил в сравнении с прошлым сезоном по всем показателям! очки, подборы, ассисты (аж на 2 больше), перехваты, блоки. Нерс стал его еще больше задействовать, чем Риверс. Ну попробуйте такого останавливать всегда по правилам! габариты и при этом подвижность, которая не снилась большинству 7-футеров, техника! бросок средний убийственный! масса тела - вы хрен его сдвинете! начнете махать ручонками - выпишут вам честно заработанный фол, так в большинстве случаев и происходит. Заслуженный МВП!
Нет там такого количества фолов как на праймовом Шаке. Просто современные правила позволяют игрокам выпрашивать фолы своим поведением на площадке
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Не удивительно, что он потом в плей-офф испаряется
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Ответ de-fussball
Штрафниид
Метко)
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Ответ evgen98
Умение зарабатывать штрафные - одно из важнейших качеств для игрока НБА. Главное, что и забивает он их с хорошим процентом - некоторые всю карьеру не могут поднять процент реализации. Причем это еще не все фолы ему свистят, потому-что против него действует предубеждение у судей, особенно в концовках матчей пропускают фолы. Я понимаю, что хейтеров бомбит. Но человек доминирует. Прибавил в сравнении с прошлым сезоном по всем показателям! очки, подборы, ассисты (аж на 2 больше), перехваты, блоки. Нерс стал его еще больше задействовать, чем Риверс. Ну попробуйте такого останавливать всегда по правилам! габариты и при этом подвижность, которая не снилась большинству 7-футеров, техника! бросок средний убийственный! масса тела - вы хрен его сдвинете! начнете махать ручонками - выпишут вам честно заработанный фол, так в большинстве случаев и происходит. Заслуженный МВП!
Самое тупое оправдание, что я видел
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Так он в отличие от Шака ещё и хорошо бросает их)
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Ответ <Inter>
Нет там такого количества фолов как на праймовом Шаке. Просто современные правила позволяют игрокам выпрашивать фолы своим поведением на площадке
Пусть меняют правила. Все будут жестко фолить, виснуть на руках бросающих, увеличится количество травм, стычки во время матча будут постоянными - по моему тоже ничего хорошего. Тому же Эмбииду развяжут руки в защите, он затопчет как тараканов половину лиги. Руками бросающего трогать нельзя. Какой же это будет баскетбол?
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Слишком мало еще наиграл. В 3 раза меньше Шака того же. Через несколько лет явно попустится в этом рейтинге и эта аномалия забудется.
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