Шакил О’Нил заявил, что Девин Букер недоволен Nike, и предложил ему присоединиться к Reebok
Шакил О’Нил предложил звезде «Санз» Девину Букеру присоединиться к Reebok.
Во время недавнего выпуска Complex Sneakers Show ведущие спросили, не мешает ли бренд Swoosh запуску первых именных кроссовок Девина Букера. Защитник «Финикса» присоединился к чату и заявил, что «многим так кажется», добавив плачущий смайлик.
Реакция Букера вызвала слухи о том, что защитник «Санз» недоволен тем, как Nike занимается выпуском его кроссовок. Узнав об этом, член Зала славы и президент Reebok по баскетболу Шакил О’Нил сразу предложил Букеру присоединиться к его компании.
«Я знаю, что ты недоволен выпуском своих кроссовок. Тебе следует прийти в Reebok. Мы только начинаем. Свяжись со мной», – написал О’Нил в соцсети.