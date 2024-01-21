Шакил О’Нил заявил, что Девин Букер недоволен Nike, и предложил ему присоединиться к Reebok

Теги Шакил О′Нил Финикс НБА Nike Reebok Девин Букер Баскетбол

Шакил О’Нил предложил звезде «Санз» Девину Букеру присоединиться к Reebok.

Во время недавнего выпуска Complex Sneakers Show ведущие спросили, не мешает ли бренд Swoosh запуску первых именных кроссовок Девина Букера. Защитник «Финикса» присоединился к чату и заявил, что «многим так кажется», добавив плачущий смайлик.

Реакция Букера вызвала слухи о том, что защитник «Санз» недоволен тем, как Nike занимается выпуском его кроссовок. Узнав об этом, член Зала славы и президент Reebok по баскетболу Шакил О’Нил сразу предложил Букеру присоединиться к его компании.

«Я знаю, что ты недоволен выпуском своих кроссовок. Тебе следует прийти в Reebok. Мы только начинаем. Свяжись со мной», – написал О’Нил в соцсети.

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2 комментария
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Ответ Tim Timson
тамперинг?)
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