Шакил О’Нил заявил, что Девин Букер недоволен Nike, и предложил ему присоединиться к Reebok

Шакил О’Нил предложил звезде «Санз» Девину Букеру присоединиться к Reebok.

Во время недавнего выпуска Complex Sneakers Show ведущие спросили, не мешает ли бренд Swoosh запуску первых именных кроссовок . Защитник « » присоединился к чату и заявил, что «многим так кажется», добавив плачущий смайлик.

Реакция Букера вызвала слухи о том, что защитник «Санз» недоволен тем, как занимается выпуском его кроссовок. Узнав об этом, член Зала славы и президент Reebok по баскетболу ’Нил сразу предложил Букеру присоединиться к его компании.

«Я знаю, что ты недоволен выпуском своих кроссовок. Тебе следует прийти в . Мы только начинаем. Свяжись со мной», – написал О’Нил в соцсети.