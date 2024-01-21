Рашид Уоллес о современной НБА: «Это все один большой рекламный ход. Даже тот, кто не сможет попасть в океан, стоя на берегу, все равно пытается бросить 3-очковый»

Теги Рашид Уоллес НБА Баскетбол

Рашид Уоллес поделился мнением о современной НБА.

«В те времена, когда я играл, баскетбол был контактным. Были парни, которые обладали более чем одним навыком, но сейчас, как мне кажется, игра стала прямолинейной. Все хотят бросать 3-очковые.

Парни переступают середину площадки и с 12 метров бросают 3-очковые. Даже тот, кто знает, что не сможет попасть в океан, стоя на берегу, все равно пытается бросить трехочковый. Вот чем, по-моему, сейчас является баскетбол НБА. Это все один большой рекламный ход», – заявил бывший игрок НБА.

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22 комментария
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Ну да, сейчас есть такие понятия, как спейсинг, требования к игрокам бросать трешки на приемлимом уровне, а не как раньше по три человека от каждой команды столпяться стеной в краске и смотрят, как кто-то с мячом в нее врывается или бросает средний. Да, баскетбол теперь немного другой вид спорта, чем 20 лет назад, более требовательный не к "бица-бороца" физике, а к определенным навыкам (броску, в первую очередь, ну или нужно иметь невероятный атлетизм типа Джа, Зайона).
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Скоро район краски переместится в центр площадки и толпиться все будут возле логотипа, потому как чуть ближе к корзине начнется зона, откуда все будут попадать как не в себя. И для нормальной игры придется либо отменять треху, либо давать 2,5 очка, потому как все это уже зашло слишком далеко.
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Ответ umahanov87
Критика ради критики
это не критика, это Факты
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Три лучших игрока последних лет это бигмены, у которых трешка это далеко не профильный навык, так что просто наброс на вентилятор
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
это не критика, это Факты
Но это не отменяет того факта, что нынешняя НБА по таланту на голову выше той, что в скиллах и навыках , что в атлетизме
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Ответ Rodbert
Скоро район краски переместится в центр площадки и толпиться все будут возле логотипа, потому как чуть ближе к корзине начнется зона, откуда все будут попадать как не в себя. И для нормальной игры придется либо отменять треху, либо давать 2,5 очка, потому как все это уже зашло слишком далеко.
Угловые трёхи убрать - и защита кардинально поменяется.
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Критика ради критики
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"Даже тот, кто знает, что не сможет попасть в океан, стоя на берегу, все равно пытается бросить трехочковый." Симмонс: "Да не пытаюсь я бросать, дед"
А так всяк кулик своё болото хвалит, да, люди меньше толкаются, но деды уже начинают надоедать своей шарманкой.
Билл Расселл, если бы хотел подушнить, тоже мог сказать, что времена Джордана, а тем более Уоллеса - это ерунда.
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Ну так начните защищаться от трехочковых, в чем проблема?
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
это не критика, это Факты
Кто бросает с ужасной статой? Он намекает именно на это - мол они в океан не попадут.
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
это не критика, это Факты
Если бы это были факты - то нынешняя НБА была бы менее эффективной в атаке. Т.е. очки на атаку были бы ниже. Но ситуация как раз строго противоположная. Нынешняя НБА в атаке - самая эффективная в истории, т.е. слова Уоллеса - это не "факт", а "ложь".
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Ответ yesnil
Как думаешь Барселона 1992 или Рио 2016, кто бы взял верх ?
Вопрос праздный, но есди уд отвечать, то Рио 2016-го.
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Он намекает на феромагниты в мячах и магнитном поле на щите.
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Ответ Goddemic
Угловые трёхи убрать - и защита кардинально поменяется.
Топ! Гораздо трудней растянуть будет оборону, тройки будут с помехами все.
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