Рашид Уоллес о современной НБА: «Это все один большой рекламный ход. Даже тот, кто не сможет попасть в океан, стоя на берегу, все равно пытается бросить 3-очковый»
Рашид Уоллес поделился мнением о современной НБА.
«В те времена, когда я играл, баскетбол был контактным. Были парни, которые обладали более чем одним навыком, но сейчас, как мне кажется, игра стала прямолинейной. Все хотят бросать 3-очковые.
Парни переступают середину площадки и с 12 метров бросают 3-очковые. Даже тот, кто знает, что не сможет попасть в океан, стоя на берегу, все равно пытается бросить трехочковый. Вот чем, по-моему, сейчас является баскетбол НБА. Это все один большой рекламный ход», – заявил бывший игрок НБА.
А так всяк кулик своё болото хвалит, да, люди меньше толкаются, но деды уже начинают надоедать своей шарманкой.
Билл Расселл, если бы хотел подушнить, тоже мог сказать, что времена Джордана, а тем более Уоллеса - это ерунда.