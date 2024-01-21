Рашид Уоллес о современной НБА: «Это все один большой рекламный ход. Даже тот, кто не сможет попасть в океан, стоя на берегу, все равно пытается бросить 3-очковый»

Рашид Уоллес поделился мнением о современной НБА.

«В те времена, когда я играл, баскетбол был контактным. Были парни, которые обладали более чем одним навыком, но сейчас, как мне кажется, игра стала прямолинейной. Все хотят бросать 3-очковые.

Парни переступают середину площадки и с 12 метров бросают 3-очковые. Даже тот, кто знает, что не сможет попасть в океан, стоя на берегу, все равно пытается бросить трехочковый. Вот чем, по-моему, сейчас является баскетбол . Это все один большой рекламный ход», – заявил бывший игрок НБА.