Рашид Уоллес: «Я всегда говорю молодым: «Самый простой способ попасть в НБА – это выжигать в защите». Но меня не слушают»

Рашид Уоллес дал совет молодым игрокам, чтобы преуспеть в НБА.

«Я всегда говорю молодым, когда занимаюсь с ними, неважно, в школе или университете: «Послушайте, самый простой способ попасть в лигу – это выжигать в защите».

Командам не нужно, чтобы ты с ходу приносил 25 или 30 очков. Именно за это они платят 40 миллионов долларов, за это платили 40-50 миллионов. Это их задача – набирать очки. У них уже все продумано, в какую бы команду вы ни попали после драфта, там все уже налажено без вас. Нужно только подбирать и пахать в защите, вот что поможет вам оставаться на паркете.

Но мазафакеры меня не слушают. Около 10 процентов обратили внимание на мой совет», – поделился бывший игрок в своем подкасте.