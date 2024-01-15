Рашид Уоллес: «Я всегда говорю молодым: «Самый простой способ попасть в НБА – это выжигать в защите». Но меня не слушают»

Теги Леброн Джеймс Рашид Уоллес НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Рашид Уоллес дал совет молодым игрокам, чтобы преуспеть в НБА.

«Я всегда говорю молодым, когда занимаюсь с ними, неважно, в школе или университете: «Послушайте, самый простой способ попасть в лигу – это выжигать в защите».

Командам не нужно, чтобы ты с ходу приносил 25 или 30 очков. Именно за это они платят Брону 40 миллионов долларов, за это Рассу платили 40-50 миллионов. Это их задача – набирать очки. У них уже все продумано, в какую бы команду вы ни попали после драфта, там все уже налажено без вас. Нужно только подбирать и пахать в защите, вот что поможет вам оставаться на паркете.

Но мазафакеры меня не слушают. Около 10 процентов обратили внимание на мой совет», – поделился бывший игрок НБА в своем подкасте.

5 комментариев
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Мазафакеры они такие, не то что Бен с Рашидом в своё время)
+9
-1
+8
Ответ about nothing
Мазафакеры они такие, не то что Бен с Рашидом в своё время)
Битва "Биг Бен vs. Шак" - вообще эпичное противостояние, на всю жизнь запомнил это столкновение атакующей мощи с тонной защитных бицух старины Уоллеса
+4
0
+4
Ответ NastyNay
Ага, особенно это касается игроков топ 3 пик. У команд которые их будут выбирать именно всё налажено и продумано)
очевидно, что он говорит не про тех, кто уходит под первыми пиками
+4
-1
+3
Ага, особенно это касается игроков топ 3 пик. У команд которые их будут выбирать именно всё налажено и продумано)
+4
-2
+2
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