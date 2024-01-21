У Николы Йокича в среднем 3,7 штрафных за матч после 18 попыток против «Голден Стэйт» и комментариев Стива Керра

Теги Денвер Голден Стэйт Стив Керр Никола Йокич Баскетбол

Стив Керр раскритиковал судейство в НБА после 18 штрафных Николы Йокича.

26 декабря после поражения от «Денвера» на Рождество главный тренер «Голден Стэйт» назвал НБА «парадом штрафных бросков» и отметил, что «на это отвратительно смотреть».

Йокич завершил встречу, реализовав 18 штрафных бросков из 18 – карьерный рекорд для серба и рекорд НБА по количеству попыток без промахов в рождественском матче.

С того момента серб провел 11 матчей и только 41 раз встал на линию – в среднем бросая 3,7 штрафных за игру. На этом отрезке показатели Йокича составляют 23,9 очка, 10,8 подбора, 8,9 передачи, 1,2 блок-шота и перехват при 74,8% реализации с игры.

3 комментария
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Надо чтобы Керр прокомментировал штрафные Эмбиида, а то невозможно
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Бостон-Денвер смотрел матч. На Йокиче недосвистели фолы. Во время трансляции бросилось в глаза
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