Амен Томпсон заблокировал бросок Коллина Секстона на лидерство в концовке овертайма

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«Хьюстон» в овертайме победил «Юту» – 127:126.

При счете 126:126 за 37 секунд до конца дополнительной 5-минутки Коллин Секстон смазал флоатер и нарушил правила на Джабари Смите, который выиграл у него борьбу на подборе. Смит получил растяжение связок голеностопа, но, несмотря на травму, подошел к линии и реализовал штрафной бросок, выведя свою команду вперед.

В ответном владении Секстон вновь прошел под кольцо, но его бросок на лидерство был заблокирован 4-м номером драфта-2023 Аменом Томпсоном. Однако «Юта» вновь получила шанс на спасение встречи – Алперен Шенгюн смазал оба броска с линии за 9 секунд до финальной сирены. Джордан Кларксон с четырех метров бросал на победу, но мяч не достиг цели.

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