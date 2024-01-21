Джабари Смит получил растяжение связок голеностопа в игре с «Ютой»

Теги травмы Хьюстон НБА Юта Джабари Смит Баскетбол

Джабари Смит получил растяжение связок в игре против «Джаз».

Об этом заявил главный тренер «Рокетс» Име Удока. Организация не знает степень повреждения, форварду предстоит дополнительное обследование.

Смит получил травму менее чем за минуту до финальной сирены. За 37 секунд до конца встречи Смит исполнил решающий штрафной бросок, который определил исход встречи – 127:126.

3-й номер драфта-2022 отметился 24 очками, 10 подборами, 2 перехватами и блок-шотом при 9 из 19 с игры и 4 из 8 с линии.

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