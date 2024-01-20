Джоэл Эмбиид о данке с набросом от щита: «Да, Энтони Эдвардс вдохновил меня. Он один из трех моих любимых игроков»

Теги Миннесота Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Энтони Эдвардс Баскетбол

Джоэл Эмбиид прокомментировал свой данк с набросом от щита.

Центровой «Филадельфии» признал, что действовал под впечатлением от перфоманса защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса, который стал героем похожего момента днем ранее.

«Мне нравится создавать самому себе вызовы. И да, Энтони Эдвардс вдохновил меня. Он один из трех моих любимых игроков в НБА. Он классный. Я видел, как он сделал это в прошлом матче. Подумал: «Если он делает так, то почему я не могу?»

Я его большой поклонник. Его и его игры», – заявил Эмбиид.

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2 комментария
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Кселл вдохновил меня на 20 каментов за два дня
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