Джоэл Эмбиид продолжает лидировать в гонке за MVP-2024

Теги НБА Кавай Ленард Энтони Дэвис Домантас Сабонис Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Шэй Гилджес-Александер Тайриз Халибертон Баскетбол

НБА обновила рейтинг игроков в гонке за награду MVP сезона-2023/24.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо обошел разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича, остальные игроки сохранили свои позиции. Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид укрепил свое положение на первом месте, отмечает автор рейтинга.

Гонка за MVP-2024 от НБА:

1. Джоэл ЭмбиидФиладельфия»; на прошлой неделе – 1)

2. Никола ЙокичДенвер»; 2)

3. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»; 3)

4. Яннис Адетокумбо («Милуоки»; 5)

5. Лука Дончич («Даллас»; 4)

6. Джейсон Тейтум («Бостон»; 6)

7. Домантас Сабонис («Сакраменто»; 7)

8. Энтони Дэвис («Лейкерс»; 8)

9. Тайриз Халибертон («Индиана»; 9)

10. Кавай Ленард («Клипперс»; 10)

16 комментариев
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Как же недооценивают Эдвардса
И это лучший игрок в первой команде запада
Явно важнее Сабониса, Хали и Кавая
+19
-9
+10
Ответ McLARENf1
Эдвардс хорош, спору нет, но он нестабилен последнее время
А Дэвис прямо образец стабильности?)))
+10
-2
+8
че здесь делает Дэвис? его команда даже не в зоне ПО. где фокс? где эдвардс? где брансон?
+9
-4
+5
Ответ Дедушкин самогон
Думаю ШГА на втором месте должен быть, объективно на данный момент
ШГА провалил 2 игры в ЛА.
+9
-4
+5
Ответ фанат баскетбола
Как же недооценивают Эдвардса И это лучший игрок в первой команде запада Явно важнее Сабониса, Хали и Кавая
Эдвардс хорош, спору нет, но он нестабилен последнее время
+6
-1
+5
Думаю ШГА на втором месте должен быть, объективно на данный момент
+7
-5
+2
Есть ощущение, что в итоге Эмбиид не дотянет по количеству сыгранных матчей, любая небольшая травма и придется выбирать между вторым МВП и здоровьем перед ПО
+2
0
+2
Ответ фанат баскетбола
Как же недооценивают Эдвардса И это лучший игрок в первой команде запада Явно важнее Сабониса, Хали и Кавая
Кавая? Это абсурд.
+3
-1
+2
Список довольно логичен. Не порядок, а сам список. Тут всего 10 человек и понятно, что больше людей заслуживает быть в этом списке. Меня немного удивляет здесь Дэвис. Но сезон у него сильный. Брэнсона конечно здесь не хватает. Эдвардса и Фокса. Согласен с ребятами выше.
+1
0
+1
Ответ McLARENf1
Эдвардс хорош, спору нет, но он нестабилен последнее время
да тут у всех кандидатов есть темные пятна
+1
0
+1
Ответ фанат баскетбола
Как же недооценивают Эдвардса И это лучший игрок в первой команде запада Явно важнее Сабониса, Хали и Кавая
Кавай должен быть в пятёрке как минимум. Но в целом про Эдвардса согласен, уж точно должен быть выше Сабониса, вылетевшего с травмой Халибертона и Дэвиса из подвала конфы. Эдвардса по влиянию на результаты справедливо сравнивать с Тэйтумом, Бостон и Минни примерно равны по таблице, вот рядом они и должны быть в гонке, иногда меняясь местами.
Брансон также давно должен был попадать в десятку хоть иногда, но полный игнор...
+4
-3
+1
Ответ McLARENf1
Эдвардс хорош, спору нет, но он нестабилен последнее время
И статистика у него так себе на самом деле, для претендента.
+1
0
+1
Ответ totocash
че здесь делает Дэвис? его команда даже не в зоне ПО. где фокс? где эдвардс? где брансон?
Сабонис есть. Статистика...
+1
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+1
Ответ Владимир Кудрявцев
А Дэвис прямо образец стабильности?)))
Один из лучших сезонов Дэвиса
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Ответ Dougie Hamilton
Кавая? Это абсурд.
Кавай играет с тремя олстарами, скорее всего не наберет необходимое количество матчей, всё равно проигрывает в турнирной таблице
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