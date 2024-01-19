Джоэл Эмбиид продолжает лидировать в гонке за MVP-2024
НБА обновила рейтинг игроков в гонке за награду MVP сезона-2023/24.
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо обошел разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича, остальные игроки сохранили свои позиции. Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид укрепил свое положение на первом месте, отмечает автор рейтинга.
Гонка за MVP-2024 от НБА:
1. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»; на прошлой неделе – 1)
2. Никола Йокич («Денвер»; 2)
3. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»; 3)
4. Яннис Адетокумбо («Милуоки»; 5)
5. Лука Дончич («Даллас»; 4)
6. Джейсон Тейтум («Бостон»; 6)
7. Домантас Сабонис («Сакраменто»; 7)
8. Энтони Дэвис («Лейкерс»; 8)
9. Тайриз Халибертон («Индиана»; 9)
10. Кавай Ленард («Клипперс»; 10)
И это лучший игрок в первой команде запада
Явно важнее Сабониса, Хали и Кавая
Брансон также давно должен был попадать в десятку хоть иногда, но полный игнор...