Джоэл Эмбиид продолжает лидировать в гонке за MVP-2024

НБА обновила рейтинг игроков в гонке за награду MVP сезона-2023/24.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо обошел разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича, остальные игроки сохранили свои позиции. Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид укрепил свое положение на первом месте, отмечает автор рейтинга.

Гонка за MVP-2024 от :

1. (« »; на прошлой неделе – 1)

2. (« »; 2)

3. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»; 3)

4. Яннис Адетокумбо («Милуоки»; 5)

5. Лука Дончич («Даллас»; 4)

6. Джейсон Тейтум («Бостон»; 6)

7. Домантас Сабонис («Сакраменто»; 7)

8. Энтони Дэвис («Лейкерс»; 8)

9. Тайриз Халибертон («Индиана»; 9)

10. Кавай Ленард («Клипперс»; 10)