Трэй Янг: «У Вембаньямы есть все необходимые качества, чтобы стать лучшим игроком в истории»

Теги Атланта Сан-Антонио НБА Трэй Янг Виктор Вембаньяма Баскетбол

Трэй Янг поделился впечатлениями от Виктора Вембаньямы.

«Все, что уже говорили о нем, плюс добавлю, что он очень скромен. Старается, хочет продолжать усердно работать, так что у него есть все необходимые качества, чтобы стать лучшим игроком в истории.

Его присутствие на паркете само по себе оказывает влияние. В нападении он создает возможности партнерам по команде, а в защите разрушает действия соперника. Вемби умеет практически все.

Все будет зависеть от того, как сложится его карьера, и от командных достижений. Но у него определенно есть все необходимое, чтобы стать величайшим в истории», – заявил разыгрывающий «Атланты» в своем подкасте.

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9 комментариев
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В НБА теперь у всех есть свой подкаст?
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Мне кажется, с его габаритами избежать серьезных травм на протяжении карьеры почти нереально. Хотя может он и в жтом смысле окажется аномальным спортсменом.
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Чиво?
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Ответ Alexander92
Я понимаю, когда игроки НФЛ записывают подкасты, у них между играми неделя или около того времени отдыха. В НБА играют через день, постоянные переезды. Откуда, бл.н, время записывать подкасты? Неудивительно, что любители подкастить после этого начинают плохо играть как, например, Редик, или же у них сносит крышу как было в случае с Дрэймондом Грином. Вот не понимаю и не хочу принимать такое совмещение обязанностей, т.к. считаю, что это мешает игре в баскетбол. Всё, что около баскетбола меня не волнует, особенно когда в этот баскетбол играют плохо.
Есть теория, а есть практика. Руководят клубами НБА не идиоты и если бы подкасты реально мешали бы игрокам, то уже на следующий сезон игроков 100% начали бы штрафовать. Там люди деньги зарабатывают, а не письку гоняют. Или как вариант даже допустим уровень игрока ухудшается, но популярность бренда растет сильнее от подкаста, что в теории возможно, то тогда это тоже шикарно для всех.
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Ответ noke
Есть теория, а есть - практика. На практике игрокам сейчас мало что могут запретить. Зиона не могут заставить меньше есть. Моранта не могут заставить оставить пистолет дома. Ирвингу не могут поменять пароль от соцсетей. Игроки получают слишком много, чтобы руководствоваться исключительно денежными обстоятельствами и куда больше думают о собственном комфорте и ЧСВ.
То есть Моранта не отстраняли на 25 матчей, да? И не штрафовали?
А на счёт Ирвинга есть данные что даже его сообщения о евреях не сработали в плюс для клуба? На его уровне игры это точно никак не сказалась, а общественность любит ныть и я не удивлён если рейтинги сильно возросли за счёт людей, которые захотели сообщить какой ужасный человек Кайри.
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Ответ Alexander92
Ну, так правильно, баскетбол заменяют около баскетболом и около баскетбол продаёт баскетбол. На ближней дистанции это работает - хорошо. Владельцы зарабатывают деньги и им хорошо. Но что будет с этой Лигой, когда уйдут Леброн и Карри? Кем их менять? Вот этими подкастерами, которые за место того чтобы совершенствоваться в плане баскетбола, зарабатывают дальше деньги? Проблема смены поколений стоит перед Лигой и вот это потакание игрокам никак не улучшает Лигу. Если Лига не сумеет найти замену Леброну и Карри, то её ждут тяжёлые времена. При этом замена должна исходить из самой Америки, а не из Европы.
Ой хватит ныть. За единорогом сейчас бегает пол Америки, думаешь так много поп звезд видело как француз играет в баскетбол, где то в Европе? Да не смеши, для многих американцев столица Европы Лондон. Американцы в пиар умеют отлично и пофиг кого пиарить и там уровень игры не важен. Морант "застрелился" будут француза пиарить никаких проблем.
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