Трэй Янг: «У Вембаньямы есть все необходимые качества, чтобы стать лучшим игроком в истории»

Трэй Янг поделился впечатлениями от Виктора Вембаньямы.

«Все, что уже говорили о нем, плюс добавлю, что он очень скромен. Старается, хочет продолжать усердно работать, так что у него есть все необходимые качества, чтобы стать лучшим игроком в истории.

Его присутствие на паркете само по себе оказывает влияние. В нападении он создает возможности партнерам по команде, а в защите разрушает действия соперника. Вемби умеет практически все.

Все будет зависеть от того, как сложится его карьера, и от командных достижений. Но у него определенно есть все необходимое, чтобы стать величайшим в истории», – заявил разыгрывающий «Атланты» в своем подкасте.