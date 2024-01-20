Трэй Янг: «У Вембаньямы есть все необходимые качества, чтобы стать лучшим игроком в истории»
Трэй Янг поделился впечатлениями от Виктора Вембаньямы.
«Все, что уже говорили о нем, плюс добавлю, что он очень скромен. Старается, хочет продолжать усердно работать, так что у него есть все необходимые качества, чтобы стать лучшим игроком в истории.
Его присутствие на паркете само по себе оказывает влияние. В нападении он создает возможности партнерам по команде, а в защите разрушает действия соперника. Вемби умеет практически все.
Все будет зависеть от того, как сложится его карьера, и от командных достижений. Но у него определенно есть все необходимое, чтобы стать величайшим в истории», – заявил разыгрывающий «Атланты» в своем подкасте.
А на счёт Ирвинга есть данные что даже его сообщения о евреях не сработали в плюс для клуба? На его уровне игры это точно никак не сказалась, а общественность любит ныть и я не удивлён если рейтинги сильно возросли за счёт людей, которые захотели сообщить какой ужасный человек Кайри.