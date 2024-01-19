«Лейкерс» интересуются Брюсом Брауном

Команда из Лос-Анджелеса вновь готова побороться за Брюса Брауна.

«Если « » решит расстаться с , « » будут заинтересованы в его приобретении, как сообщают источники в команде.

Прошлым летом «Лейкерс» очень хотели заполучить Брауна и считали себя фаворитами на его подписание, используя исключение среднего уровня», – пишет обозреватель команды Йован Буха из The Athletic.

Чемпион в составе «Наггетс» набирал в среднем 12,1 очка, 4,7 подбора, 3 передачи и 1,1 перехвата при 47,5% с игры и 32,7% из-за дуги в составе «Пэйсерс».

Летом Браун заключил двухлетнее соглашение на 45 миллионов долларов с опцией команды.