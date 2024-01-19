«Лейкерс» интересуются Брюсом Брауном

Теги Лейкерс Торонто НБА Брюс Браун Баскетбол

Команда из Лос-Анджелеса вновь готова побороться за Брюса Брауна.

«Если «Торонто» решит расстаться с Брюсом Брауном, «Лейкерс» будут заинтересованы в его приобретении, как сообщают источники в команде.

Прошлым летом «Лейкерс» очень хотели заполучить Брауна и считали себя фаворитами на его подписание, используя исключение среднего уровня», – пишет обозреватель команды Йован Буха из The Athletic.

Чемпион в составе «Наггетс» набирал в среднем 12,1 очка, 4,7 подбора, 3 передачи и 1,1 перехвата при 47,5% с игры и 32,7% из-за дуги в составе «Пэйсерс».

Летом Браун заключил двухлетнее соглашение на 45 миллионов долларов с опцией команды.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ lecterkillhomyuk
Лал когда нибудь заинтересуется теми, кто умеет трехи пулять? Или Пелинка принципиально уже 5 лет не ищет снайперов?
А смысл? Даже Карри придя в ЛАЛ начнет по 33% бросать
+8
0
+8
Ушлепкам из Лейкерс писю к носу
+8
-8
0
Ответ lecterkillhomyuk
Лал когда нибудь заинтересуется теми, кто умеет трехи пулять? Или Пелинка принципиально уже 5 лет не ищет снайперов?
тут дело не в снайперах, 18 по проценту не так страшно, а 30 по количеству это откровенно провал.
Нужен норм разыгрывающий, Таюс Джонс например, но его слишком сложно получить
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий