Джош Гидди – на вопрос, как ему сконцентрироваться на баскетболе после завершения расследования: «У меня нет никаких комментариев по поводу этой ситуации»

Теги НБА Оклахома-Сити Джош Гидди Баскетбол

Джош Гидди не стал отвечать на вопрос о своем будущем в НБА.

Гидди спросили, как ему теперь переключить свое внимание на баскетбол, ведь полиция завершила расследование его предполагаемых связей с несовершеннолетней: «Я понимаю, что вы спрашиваете об этом, но у меня нет никаких комментариев по поводу этой ситуации».

Затем Гидди задали вопрос, может ли он описать свое состояние в последние несколько месяцев, но защитник «Оклахомы» произнес ровно те же слова, что и в ответе ранее.

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1 комментарий
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Получил хороший жизненный урок ценной нервотрепки и возможно немного опустевшего банковского счета
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