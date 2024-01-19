Джош Гидди – на вопрос, как ему сконцентрироваться на баскетболе после завершения расследования: «У меня нет никаких комментариев по поводу этой ситуации»

Джош Гидди не стал отвечать на вопрос о своем будущем в НБА.

Гидди спросили, как ему теперь переключить свое внимание на баскетбол, ведь полиция завершила расследование его предполагаемых связей с несовершеннолетней: «Я понимаю, что вы спрашиваете об этом, но у меня нет никаких комментариев по поводу этой ситуации».

Затем Гидди задали вопрос, может ли он описать свое состояние в последние несколько месяцев, но защитник «Оклахомы» произнес ровно те же слова, что и в ответе ранее.