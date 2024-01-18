НБА продолжает расследовать обвинения Джоша Гидди в связях с несовершеннолетней

Полиция не нашла оснований для выдвижения обвинений против Джоша Гидди.

Тем не менее продолжает расследование в отношении разыгрывающего «Оклахомы», сообщает TMZ Sports.

Ранее стало известно, что полиция Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, не будет выдвигать обвинения против Гидди после завершения расследования заявлений о том, что он вступал в интимные отношения с несовершеннолетней девушкой, говорится в заявлении департамента.

«После тщательного и всестороннего изучения мы завершили расследование информации, которая распространялась в социальных сетях и касалась . Наши детективы изучили всю имеющуюся информацию и не смогли подтвердить какую-либо преступную деятельность, связанную с мистером Гидди», – сообщается в заявлении.

«У меня нет комментариев по поводу данной ситуации», – заявил игрок в ответ на вопрос о закрытии дела.