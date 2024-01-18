Джошу Гидди не будут предъявлены обвинения в связи с предполагаемыми отношениями с несовершеннолетней. Полиция завершила расследование

Теги происшествия НБА Оклахома-Сити Джош Гидди Баскетбол

Полиция не нашла оснований для выдвижения обвинений против Джоша Гидди.

Полиция Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, не будет выдвигать обвинения против защитника «Оклахомы» Джоша Гидди после завершения расследования заявлений о том, что он вступал в интимные отношения с несовершеннолетней девушкой, говорится в заявлении департамента.

«После тщательного и всестороннего изучения мы завершили расследование информации, которая распространялась в социальных сетях и касалась Джоша Гидди. Наши детективы изучили всю имеющуюся информацию и не смогли подтвердить какую-либо преступную деятельность, связанную с мистером Гидди», – сообщается в заявлении.

Обвинения в адрес Гидди появились в социальных сетях в конце ноября. В удаленном сообщении анонимный пользователь утверждал, что девушка, которую видели с Гидди на видео и фотографиях, на тот момент была десятиклассницей. С тех пор аккаунт в социальных сетях был деактивирован.

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12 комментариев
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История со счастливым концом
+54
0
+54
Ответ Van
История со счастливым концом
Двусмысленно
+40
-1
+39
Ответ haibr
И чё, его даже налоговая не проверит после всего этого?
Даже повестку в военкомат не дадут!
+32
-2
+30
Ответ DonaldBrashear 2.0
Комментарий скрыт
Только данное определение никак не связано с этой историей.
+21
-1
+20
Хорошо, что все так закончилось. Я думал вегетарианские небинарные феминистки засудят его 😄. Но здравый смысл победил
+25
-11
+14
Семья девушки возможно неплохо обогатилась
+7
-1
+6
И чё, его даже налоговая не проверит после всего этого?
+6
-1
+5
О как, а где местные эксперты по американскому судебному праву, которые утверждали, что это федеральное преступление и даже топовые адвокаты его не отмажут?)))
+2
0
+2
Аплодисменты, Гидди, который смог!
+1
0
+1
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