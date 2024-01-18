Полиция не нашла оснований для выдвижения обвинений против Джоша Гидди.

Полиция Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, не будет выдвигать обвинения против защитника «Оклахомы» после завершения расследования заявлений о том, что он вступал в интимные отношения с несовершеннолетней девушкой, говорится в заявлении департамента.

«После тщательного и всестороннего изучения мы завершили расследование информации, которая распространялась в социальных сетях и касалась Джоша Гидди. Наши детективы изучили всю имеющуюся информацию и не смогли подтвердить какую-либо преступную деятельность, связанную с мистером Гидди», – сообщается в заявлении.

Обвинения в адрес Гидди появились в социальных сетях в конце ноября. В удаленном сообщении анонимный пользователь утверждал, что девушка, которую видели с Гидди на видео и фотографиях, на тот момент была десятиклассницей. С тех пор аккаунт в социальных сетях был деактивирован.