Журналист Тим Макмэн об освистывании Джерри Краузе: «Все из-за Майкла Джордана, он задира. Болельщики последовали его примеру»

Теги Майкл Джордан Чикаго НБА болельщики Джерри Краузе Брайан Уиндхорст Тим Макмэн Баскетбол

Журналист Тим Макмэн назвал причину освистывания Джерри Краузе в Чикаго.

«Майкл Джордан – задира и хулиган, мелкий хулиган. Вероятно, он величайший игрок всех времен, но он мелкий задира и хулиган. Болельщики последовали его примеру», – считает Макмэн.

Еще один журналист ESPN Брайан Уиндхорст согласился с этим мнением. Он добавил, что Краузе был не лучшим образом представлен в сериале Джордана «Последний танец», который и повлиял не мнение современных поклонников «Буллс» о знаменитом менеджере легендарной команды 90-х.

Зрители в Чикаго проявили неуважение к покойному управленцу и его семье во время чествования чикагской команды на прошлой неделе.

Какой позор в Чикаго. На церемонии чествования освистали вдову Джерри Краузе, архитектора династии «Буллз» (и врага Джордана)

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14 комментариев
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Ответ PredatorMax
Не приветствую освистывание, но и болельщиков понять могу. Краузе настоял на ребилде после второго трипита. Возможно он и был прав, но только ребилд провёл на редкость бездарно. По сути он отнял у болельщиков Буллз величайшую команду в истории, а взамен дал целое большое НЕ-ФИ-ГА. Поэтому к нему и отношение такое в Чикаго. И оно было таковым задолго до выхода Последнего танца.
Краузе их обесмертил, ушли непобедимыми.
+26
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+19
Ответ quznez
Не смелее, а узнали его поближе как личность.
А что они узнали нового, кроме "Последнего танца"? Каждая последующая биография только добавляла красок к изначально черно-белому противостоянию команды и менеджмента.

В те годы вся жизнь "Буллз" была на страницах, один из любимых клубов Америки и мира - журналисты сидели в раздевалке и каждую крошку там перевернули ради новых статей. Пипен и Джордан ничего не стеснялись говорить про Краузе публично во время карьеры. Просто допустите мысль, что сейчас выходит на пресс-конфренцию игрок и говорит как несчастен в клубе, как он не хочет тут играть, что нам всем недоплачивают, и где обмены, где классные игроки и усиление - а потом представьте себя в кресле ГМ с такими исходными картами, сколько вы сможете выжать из оппонирующих вам клубов активов, когда коллеги вам просто зачитывают по телефону свежие заголовки.

Книга "Правила Джордана" вышла еще перед первым чемпионским сезоном, уже в ней все было ясно про Джерри.

А может быть наоборот, люди на скамейках в 2003 году еще помнили, кто первым представил в каком баскетболе Джордан станет успешным? Кто привел Текса Уинтера (которого Майкл до 1990 года в упор не признавал). Кто два раза тащил Джексона в клуб (в первый раз Филу отказал в вакансии ассистента Стэн Албек). Кто понял, что Окли надо заменить на Картрайта, и отказал Джордану в скупке игроков из Северной Каролины?

Если для Майкла действует правила, что личности сложнее, чем нам хочется это видеть на экране, и можно быть сразу героем, токсичным вредителем в раздевалке, лидером и эгоистом, игроманом и филантропом - почему мы о Краузе должны помнить только в разрезе года роспуска династии, как о финальной мере всех вещей. А именно такой фокус зрения задал "Последний танец». Может быть и причины роспуска окажутся сложнее, чем просто личная обсессия и зависть Краузе, которая без сомнения имели место. Вдруг окажется, что владелец не собирался вести дела с Джорданом после карьеры, то о чем задумался Майкл еще в 1996 - и из-за чего потом окажется в «Вашингтоне». Что терпеть выходки Пипена не было никаких больше сил - и при этом Джерри помог ему напоследок получить столь любимые Скотти деньги, организовав S&T вместо выхода на рынок FA.

И вот именно из-за упрощения ситуации до «разогнал династию, просрал ребилд - какие еще вопросы» и возникают занудные комменты типа моего. Выглядит, как если бы Фила Джексона оценивали только по ребилду Нью-Йорка, Пипена по выступлениям после «Чикаго», а Майкла как владельца «Шарлотт».
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+15
Ответ PredatorMax
Не приветствую освистывание, но и болельщиков понять могу. Краузе настоял на ребилде после второго трипита. Возможно он и был прав, но только ребилд провёл на редкость бездарно. По сути он отнял у болельщиков Буллз величайшую команду в истории, а взамен дал целое большое НЕ-ФИ-ГА. Поэтому к нему и отношение такое в Чикаго. И оно было таковым задолго до выхода Последнего танца.
Хорошо, что сейчас фанаты значительно смелее, чем в 2003 году, когда Джерри вздернули под потолком. Какие-то хлопки вместо грозного "БУУУ" - наверное эти люди, которые не стеснялись освистывать династию на паркете в плохие моменты, испугались, что Джерри у них абонементы отберет.

https://www.youtube.com/watch?v=HWn1hc3-9ZU
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+9
Краузе не был популярен в Чикаго еще до всяких фильмов, читал об этом в 90е. Он был типичным "эффективным менеджером", считал, что главное - это организация и правильное управление, а все остальное приложится.

Сейчас, понятно, многое видится по-другому, но у болельщиков всегда свое мнение, на что, в принципе, у них есть право.

PS Конечно, освистывать при вдове - это совсем не хорошо, лучше промолчать.
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-3
+7
Ответ Alex19
Понеслась субстанция по трубам: вроде, на брудершафт не пили, чтоб какой-то рефлексирующий мальчонка мне тыкал. Наймите консультанта, раз у самого интеллекта не хватает дать ответ на вопрос в рамках форума, я на данную позицию не нанимался. Хинт: под конкретной статьей обсуждается все, что связано с данной статьей. Не ваши детские воспоминания, не фобии и не восхищения розовыми пони. Также здесь не место обсуждения того, как мир жесток и как иногда несправедлив для подобных вам гигантов мысли. Доступно донес или повторить?
Не, не надо повторять, чем меньше ваших изречений в мире, тем чище ноосфера. Желаю вам найти своего собеседника!
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Уважение к возрасту, к истории, к достижениям? Нет, не слышали. Краузе уже в истории, большой истории мега - бренда "Чикаго 90- х", а хамство, как ни крути, из истории выкидывает.
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+1
Ответ АРХАТ
Краузе их обесмертил, ушли непобедимыми.
Сейчас 2024, людям надоело быть бессмертными, хочется быть живыми. Ожидать сейчас, что любые лица, связанные с офисом периода после 00 получат какое-то общее признание - это совсем не понимать человеческую природу.
И если бы Краузе пестовал такие абстрактные вещи типа "бессмертия" - ну и свалил бы как Мейерс. Остался бы "бессмертным".
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Ответ Shot Caller
Дядь, ну ты как масло между булок бутербродных влез с переходом на личность мою, что обсуждение выше вроде как не предполагало. Какого ты ответа ждёшь, который правила сайта позволяют?
Понеслась субстанция по трубам: вроде, на брудершафт не пили, чтоб какой-то рефлексирующий мальчонка мне тыкал. Наймите консультанта, раз у самого интеллекта не хватает дать ответ на вопрос в рамках форума, я на данную позицию не нанимался.

Хинт: под конкретной статьей обсуждается все, что связано с данной статьей. Не ваши детские воспоминания, не фобии и не восхищения розовыми пони. Также здесь не место обсуждения того, как мир жесток и как иногда несправедлив для подобных вам гигантов мысли. Доступно донес или повторить?
+1
-1
0
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