Журналист Тим Макмэн назвал причину освистывания Джерри Краузе в Чикаго.

« – задира и хулиган, мелкий хулиган. Вероятно, он величайший игрок всех времен, но он мелкий задира и хулиган. Болельщики последовали его примеру», – считает Макмэн.

Еще один журналист ESPN Брайан Уиндхорст согласился с этим мнением. Он добавил, что Краузе был не лучшим образом представлен в сериале Джордана «Последний танец», который и повлиял не мнение современных поклонников «Буллс» о знаменитом менеджере легендарной команды 90-х.

Зрители в Чикаго проявили неуважение к покойному управленцу и его семье во время чествования чикагской команды на прошлой неделе.

Какой позор в Чикаго. На церемонии чествования освистали вдову Джерри Краузе, архитектора династии «Буллз» (и врага Джордана)