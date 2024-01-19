Журналист Тим Макмэн об освистывании Джерри Краузе: «Все из-за Майкла Джордана, он задира. Болельщики последовали его примеру»
Журналист Тим Макмэн назвал причину освистывания Джерри Краузе в Чикаго.
«Майкл Джордан – задира и хулиган, мелкий хулиган. Вероятно, он величайший игрок всех времен, но он мелкий задира и хулиган. Болельщики последовали его примеру», – считает Макмэн.
Еще один журналист ESPN Брайан Уиндхорст согласился с этим мнением. Он добавил, что Краузе был не лучшим образом представлен в сериале Джордана «Последний танец», который и повлиял не мнение современных поклонников «Буллс» о знаменитом менеджере легендарной команды 90-х.
Зрители в Чикаго проявили неуважение к покойному управленцу и его семье во время чествования чикагской команды на прошлой неделе.
Какой позор в Чикаго. На церемонии чествования освистали вдову Джерри Краузе, архитектора династии «Буллз» (и врага Джордана)
В те годы вся жизнь "Буллз" была на страницах, один из любимых клубов Америки и мира - журналисты сидели в раздевалке и каждую крошку там перевернули ради новых статей. Пипен и Джордан ничего не стеснялись говорить про Краузе публично во время карьеры. Просто допустите мысль, что сейчас выходит на пресс-конфренцию игрок и говорит как несчастен в клубе, как он не хочет тут играть, что нам всем недоплачивают, и где обмены, где классные игроки и усиление - а потом представьте себя в кресле ГМ с такими исходными картами, сколько вы сможете выжать из оппонирующих вам клубов активов, когда коллеги вам просто зачитывают по телефону свежие заголовки.
Книга "Правила Джордана" вышла еще перед первым чемпионским сезоном, уже в ней все было ясно про Джерри.
А может быть наоборот, люди на скамейках в 2003 году еще помнили, кто первым представил в каком баскетболе Джордан станет успешным? Кто привел Текса Уинтера (которого Майкл до 1990 года в упор не признавал). Кто два раза тащил Джексона в клуб (в первый раз Филу отказал в вакансии ассистента Стэн Албек). Кто понял, что Окли надо заменить на Картрайта, и отказал Джордану в скупке игроков из Северной Каролины?
Если для Майкла действует правила, что личности сложнее, чем нам хочется это видеть на экране, и можно быть сразу героем, токсичным вредителем в раздевалке, лидером и эгоистом, игроманом и филантропом - почему мы о Краузе должны помнить только в разрезе года роспуска династии, как о финальной мере всех вещей. А именно такой фокус зрения задал "Последний танец». Может быть и причины роспуска окажутся сложнее, чем просто личная обсессия и зависть Краузе, которая без сомнения имели место. Вдруг окажется, что владелец не собирался вести дела с Джорданом после карьеры, то о чем задумался Майкл еще в 1996 - и из-за чего потом окажется в «Вашингтоне». Что терпеть выходки Пипена не было никаких больше сил - и при этом Джерри помог ему напоследок получить столь любимые Скотти деньги, организовав S&T вместо выхода на рынок FA.
И вот именно из-за упрощения ситуации до «разогнал династию, просрал ребилд - какие еще вопросы» и возникают занудные комменты типа моего. Выглядит, как если бы Фила Джексона оценивали только по ребилду Нью-Йорка, Пипена по выступлениям после «Чикаго», а Майкла как владельца «Шарлотт».
https://www.youtube.com/watch?v=HWn1hc3-9ZU
Сейчас, понятно, многое видится по-другому, но у болельщиков всегда свое мнение, на что, в принципе, у них есть право.
PS Конечно, освистывать при вдове - это совсем не хорошо, лучше промолчать.
И если бы Краузе пестовал такие абстрактные вещи типа "бессмертия" - ну и свалил бы как Мейерс. Остался бы "бессмертным".
Хинт: под конкретной статьей обсуждается все, что связано с данной статьей. Не ваши детские воспоминания, не фобии и не восхищения розовыми пони. Также здесь не место обсуждения того, как мир жесток и как иногда несправедлив для подобных вам гигантов мысли. Доступно донес или повторить?