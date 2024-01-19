Евролига. «Монако» выиграл у «Реала», «Панатинаикос» был сильнее «Партизана» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги прошли четыре матча.
«Монако» обыграл испанский «Реал», греческий «Панатинаикос» был сильнее сербского «Партизана».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 января, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Жальгирис
- Эванс (21 + 7 передач), Бирутис (16 + 10 подборов), Мэнек (14), Улановас (6), Самнер (4) – старт; Шмитс (12), Буткевичюс (9), Лекавичюс (8), Хэйс (6), Димша (2), Гедрайтис (0), Лавриновичюс (0).
- Дата проведения
- 19 января, 22.00, «Салле Гастон Медесен»
- Монако
- Джеймс (15 + 12 передач + 5 перехватов), Диалло (14), Уаттара (9), Жете (8), Блоссомгейм (5) – старт; Лойд (19), Мотеюнас (13), Окобо (7), Корнели (4), Холл (4 + 7 подборов).
- Дата проведения
- 19 января, 22.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Панатинаикос
- Нанн (21 + 5 потерь), Митоглу (16 + 7 подборов), Лессор (14 + 9 подборов), Григонис (10), Грант (4) – старт; Слукас (10), К. Адетокумбо (6), Эрнангомес (3), П. Калаицакис (0).
- Дата проведения
- 19 января, 22.30, «Ла Фонтета»
- Валенсия
- Джонс (15 + 6 передач), Дэвис (15), Оджелей (14 + 7 подборов), Робертсон (10), Инглис (4) – старт; Харпер (11), Руверс (5), Андерсон (3), Прадилья (3), Пангос (2), Туре (2), Лопес-Аростеги (0).
Положение команд: Реал Испания – 19-3, Барселона Испания – 15-7, Виртус Италия – 15-7, Панатинаикос Греция – 14-8, Фенербахче Турция – 13-9, Маккаби Тель-Авив Израиль – 12-10, Баскония Испания – 12-10, Олимпиакос Греция – 12-10, Монако – 12-10, Партизан Сербия – 11-11, Валенсия Испания – 11-11, Милан Италия – 9-13, Црвена Звезда Сербия – 9-13, Анадолу Эфес Турция – 9-13, Бавария Германия – 9-13, Жальгирис Литва – 8-14, Виллербан Франция – 4-18, Альба Германия – 4-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.