Евролига. «Монако» выиграл у «Реала», «Панатинаикос» был сильнее «Партизана» и другие результаты

Теги Жальгирис результаты Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Панатинаикос Партизан Реал Милан Валенсия Монако Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги прошли четыре матча.

«Монако» обыграл испанский «Реал», греческий «Панатинаикос» был сильнее сербского «Партизана».

Евролига

Регулярный чемпионат

Жальгирис Литва  –  Фенербахче Турция 98:75 (20:14, 23:21, 23:20, 32:20)
Дата проведения
19 января, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча
Жальгирис
Эванс (21 + 7 передач), Бирутис (16 + 10 подборов), Мэнек (14), Улановас (6), Самнер (4) – старт; Шмитс (12), Буткевичюс (9), Лекавичюс (8), Хэйс (6), Димша (2), Гедрайтис (0), Лавриновичюс (0).
Фенербахче
Уилбекин (22 + 6 передач), Пьер (6), Шанлы (6), Калатес (4), Папаяннис (2) – старт; Мотли (15), Гудурич (7), Дорси (7), Махмутоглу (6), Хазер (0), Мадар (0), Mestoglu (0).

Монако Монако  –  Реал Испания 98:74 (33:20, 23:20, 24:14, 18:20)
Дата проведения
19 января, 22.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча
Монако
Джеймс (15 + 12 передач + 5 перехватов), Диалло (14), Уаттара (9), Жете (8), Блоссомгейм (5) – старт; Лойд (19), Мотеюнас (13), Окобо (7), Корнели (4), Холл (4 + 7 подборов).
Реал
Муса (12), Козюр (10), Кампаццо (7), Хезоня (6), Пуарье (5 + 9 подборов) – старт; Руди Фернандес (11), Родригес (8), Ябуселе (5 + 9 подборов), Дек (4), Ндиайе (4), Абальде (2), Алосен (0).

Панатинаикос Греция  –  Партизан Сербия 84:71 (18:16, 24:24, 16:18, 26:13)
Дата проведения
19 января, 22.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча
Панатинаикос
Нанн (21 + 5 потерь), Митоглу (16 + 7 подборов), Лессор (14 + 9 подборов), Григонис (10), Грант (4) – старт; Слукас (10), К. Адетокумбо (6), Эрнангомес (3), П. Калаицакис (0).
Партизан
Дозьер (16 + 7 подборов + 8 передач + 6 перехватов), Кабокло (8), Ледэй (4), Трифунович (2), Ярамаз (0) – старт; Наннэлли (13), Смаилагич (11), Смит (6), Копривица (6), Анджушич (5), Понитка (0), Камински (0).

Валенсия Испания  –  Милан Италия 84:72 (21:19, 11:21, 29:19, 23:13)
Дата проведения
19 января, 22.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча
Валенсия
Джонс (15 + 6 передач), Дэвис (15), Оджелей (14 + 7 подборов), Робертсон (10), Инглис (4) – старт; Харпер (11), Руверс (5), Андерсон (3), Прадилья (3), Пангос (2), Туре (2), Лопес-Аростеги (0).
Милан
Напьер (20), Холл (17 + 7 подборов), Мелли (8), Макгрудер (4), Хайнс (0) – старт; Шилдс (8), Тонут (7), Пойтресс (6), Фойгтманн (2), Флаккадори (0), Риччи (0).

Положение команд: Реал Испания – 19-3, Барселона Испания – 15-7, Виртус Италия – 15-7, Панатинаикос Греция – 14-8, Фенербахче Турция – 13-9, Маккаби Тель-Авив Израиль – 12-10, Баскония Испания – 12-10, Олимпиакос Греция – 12-10, Монако – 12-10, Партизан Сербия – 11-11, Валенсия Испания – 11-11, Милан Италия – 9-13, Црвена Звезда Сербия – 9-13, Анадолу Эфес Турция – 9-13, Бавария Германия – 9-13, Жальгирис Литва – 8-14, Виллербан Франция – 4-18, Альба Германия – 4-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий
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Хороший матч с первых минут, сомнений не было, кто победит.
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