Евролига. «Монако» выиграл у «Реала», «Панатинаикос» был сильнее «Партизана» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги прошли четыре матча.

«Монако» обыграл испанский «Реал», греческий «Панатинаикос» был сильнее сербского «Партизана».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 19-3, Барселона Испания – 15-7, Виртус Италия – 15-7, Панатинаикос Греция – 14-8, Фенербахче Турция – 13-9, Маккаби Тель-Авив Израиль – 12-10, Баскония Испания – 12-10, Олимпиакос Греция – 12-10, – 12-10, Партизан Сербия – 11-11, Валенсия Испания – 11-11, Милан Италия – 9-13, Црвена Звезда Сербия – 9-13, Анадолу Эфес Турция – 9-13, Бавария Германия – 9-13, Жальгирис Литва – 8-14, Виллербан Франция – 4-18, Альба Германия – 4-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.