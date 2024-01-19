Зак Лавин снова повредил правый голеностоп, но провел на площадке несколько минут после травмы

Зак Лавин снова повредил правый голеностоп.

Звездный защитник « » получил травму на старте третьей четверти матча с «Торонто» (116:110). Чуть позже вернулся на площадку и отыграл 4 минуты.

В четвертой четверти Зак провел на паркете чуть более 2 минут. На его счету 8 очков при 3 из 7 с игры.

Лавин вернулся в строй 5 января после пропуска 17 встреч из-за воспаления в правой стопе.

«Зак подвернул голеностоп, это все, что я слышал. Не видел этот момент в записи.

Когда он вернулся на площадку, то двигался не лучшим образом. Знаю, что он старался», – констатировал главный тренер «Буллс» .