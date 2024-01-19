Зак Лавин снова повредил правый голеностоп, но провел на площадке несколько минут после травмы

Теги травмы Чикаго НБА Билли Донован Зак Лавин Баскетбол

Зак Лавин снова повредил правый голеностоп.

Звездный защитник «Чикаго» получил травму на старте третьей четверти матча с «Торонто» (116:110). Чуть позже Лавин вернулся на площадку и отыграл 4 минуты. 

В четвертой четверти Зак провел на паркете чуть более 2 минут. На его счету 8 очков при 3 из 7 с игры.

Лавин вернулся в строй 5 января после пропуска 17 встреч из-за воспаления в правой стопе.

«Зак подвернул голеностоп, это все, что я слышал. Не видел этот момент в записи.

Когда он вернулся на площадку, то двигался не лучшим образом. Знаю, что он старался», – констатировал главный тренер «Буллс» Билли Донован.

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6 комментариев
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В Лейкерс меня везите доктор в Лейкерс!!!
+16
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+15
Лишь бы ЛАЛ не ехать))
+10
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+10
сделал команду лучше
+7
0
+7
Теперь Коби Уайт может дальше бороться за награду MIP
+1
0
+1
Ответ Nbw77785
Лишь бы ЛАЛ не ехать))
взаимные желания)
+1
0
+1
Звёздный защитник? Как спросил бы Попович: "На чем вы там сидите? ".
+1
-1
0
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