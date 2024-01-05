Зак Лавин сегодня вернется в строй, пропустив больше месяца из-за травмы

Зак Лавин примет участие в сегодняшнем матче против «Шарлотт».

Атакующий защитник « » вернется в строй, пропустив больше месяца из-за травмы стопы. Лавин не играл с 28 ноября.

Ожидается, что Лавин начнет матч на скамейке запасных и проведет на паркете ограниченное количество минут.

В первых 18 матчах сезона Лавин набирал в среднем 21,0 очка, 4,9 подбора и 3,4 передачи при 44,3% с игры и 33,6% из-за дуги. Это его самые низкие показатели после после первого сезона за «Буллс» (2017/18).

В течение первых двух месяцев сезона в лиге ходили слухи о возможном обмене в другую команду.