Крис Синглтон продолжит карьеру в Катаре

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Крис Синглтон Баскетбол

Опытный форвард Крис Синглтон будет выступать за клуб «Аль-Араби» в Дохе.

Предыдущим клубом Синглтона был турецкий «Анадолу Эфес», с которым он выиграл два подряд титула чемпиона Евролиги в 2021 и 2022 годах. Он покинул стамбульскую команду прошлым летом спустя три с половиной года.

Американец начал карьеру в «Вашингтоне», который выбрал его на драфте в 2011 году под 18-м номером. Затем он играл в Китае, G-лиге, а в 2015 году приехал в Европу, подписав контракт с «Локомотивом-Кубань».

Синглтон также выступал за «Панатинаикос» и «Барселону». На счету форварда 251 матч в Евролиге с показателями 7,7 очка и 4,3 подбора в среднем за встречу.

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1 комментарий
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Легенда того самого Вашингтона из Шактинэфул
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