Крис Синглтон продолжит карьеру в Катаре

Опытный форвард Крис Синглтон будет выступать за клуб «Аль-Араби» в Дохе.

Предыдущим клубом Синглтона был турецкий « », с которым он выиграл два подряд титула чемпиона в 2021 и 2022 годах. Он покинул стамбульскую команду прошлым летом спустя три с половиной года.

Американец начал карьеру в «Вашингтоне», который выбрал его на драфте в 2011 году под 18-м номером. Затем он играл в Китае, G-лиге, а в 2015 году приехал в Европу, подписав контракт с «Локомотивом-Кубань».

Синглтон также выступал за «Панатинаикос» и «Барселону». На счету форварда 251 матч в Евролиге с показателями 7,7 очка и 4,3 подбора в среднем за встречу.