Крис Синглтон – об игре в «Вашингтоне»: «До и после тренировки мы c Веселы были единственными, кто тренировался»

Бывший игрок НБА, а также двукратный чемпион Евролиги Крис Синглтон рассказал, что руководство « » намеренно продвигало ложную историю о нем и его партнере по команде .

«Когда я был в «Вашингтоне», ходили слухи, что я ничего не делал и ленился.

Можете спросить об этом Яна Веселы – все было совершенно наоборот. В то время мы были единственными в зале, кто старался стать лучше. Это было буквально каждый день. Мы оба жили в одном доме. Мы были очень близки. До и после тренировки мы были единственными, кто тренировался.

Именно поэтому мы с Веселы так хорошо сблизились. Я видел фальшивые истории о нем. Когда ты не понимаешь кого-то или что-то, ты просто отталкиваешь это. Ты говоришь всякую ерунду и пытаешься кого-то принизить. Я не думаю, что в то время понимали игру Веселы, особенно в «Уизардс».

Люди говорили за кулисами о том, чего они не знали. Так что они придумывали всякую ерунду. Многое в социальных сетях – лишь приманка. Люди пытаются сделать себе имя. На ESPN 15-20 разных репортеров говорят «источник». Кто ваш источник?» – поделился Синглтон в интервью BasketNews.

В трех сезонах в НБА Синглтон набирал в среднем 3,0 очка и 2,2 подбора за 17,6 минуты игрового времени.

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