Крис Синглтон вернулся домой по итогам обследований в госпитале
Форвард «Анадолу Эфеса» Крис Синглтон был госпитализирован в среду в шесть утра с сильной болью в груди. Врачи сняли имевшийся у Синглотона ангионевротический отек, подозревая у баскетболиста сердечный приступ.
Cегодня форвард покинул расположение больницы после финального обследования врачей.
Дальнейшее восстановление баскетболист продолжит дома.
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