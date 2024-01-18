Гилберт Аренас: «Пол Джордж сказал, что защищаться против «Лейкерс» чертовски легко»

Гилберт Аренас объяснил, почему командам легко защищаться против «Лейкерс».

«Я спросил : «Когда вы играете против « », насколько легко защищаться против них?» Он ответил: «Легко, чертовски легко, потому что парень, которого я опекаю, не бросает по кольцу. Я становлюсь защищающимся игроком, я выхожу на подстраховку».

Именно об этом я и говорю. У «Лейкерс» всего два парня, которые умеют бросать. Нужно сосредоточить все свое внимание на этих парнях. Они предсказуемы. Сложнее всего защищаться, когда не знаешь чего ожидать», – сказал бывший игрок НБА Гилберт Аренас в своем подкасте.