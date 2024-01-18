Гилберт Аренас: «Пол Джордж сказал, что защищаться против «Лейкерс» чертовски легко»

Теги Клипперс Лейкерс НБА Гилберт Аренас Пол Джордж Баскетбол

Гилберт Аренас объяснил, почему командам легко защищаться против «Лейкерс».

«Я спросил Пола Джорджа: «Когда вы играете против «Лейкерс», насколько легко защищаться против них?» Он ответил: «Легко, чертовски легко, потому что парень, которого я опекаю, не бросает по кольцу. Я становлюсь защищающимся игроком, я выхожу на подстраховку».

Именно об этом я и говорю. У «Лейкерс» всего два парня, которые умеют бросать. Нужно сосредоточить все свое внимание на этих парнях. Они предсказуемы. Сложнее всего защищаться, когда не знаешь чего ожидать», – сказал бывший игрок НБА Гилберт Аренас в своем подкасте.

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5 комментариев
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2 раза уже очень легко отзащищались в этом году. Можно ещё пару раз так же
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Леброн передает привет этому «защитнику»
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Тем временем счёт 0-2 в сезоне... Ещё и постер через Джорджа...
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Полужорж уже давно очень легко защищается. Лиллард, Митчел, Шай etc. не дадут соврать, но в этом сезоне хоть компенсирует на чужой половине.
+2
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Ни Кавай ни Джордж уже не элитные защитники. И счет 0—2 в серии.
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