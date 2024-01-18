Рашад Маккэнтс: «Уорриорз» – единственная команда, которая до сих пор строит из себя нерушимый союз. Для других звезд это пройденный этап»

Теги Голден Стэйт Рашад Маккэнтс НБА Гилберт Аренас Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

Бывшие игрок НБА считают, что союзу Карри, Томпсона и Грина пора распасться.

«Они единственная команда, которая до сих пор строит из себя нерушимый союз. Леброн избавился от этого: «Я перехожу вот сюда и создаю совершенно новую команду». Кей-Ди прошел уже через это, Кайри прошел, Джеймс [Харден] прошел. Уже все забыли про этот бред. Нет смысла единственным продолжать делать так, если это не работает», – заявил 14-й номер драфта-2005.

«Это очень трудное решение, когда ты выиграл титул всего 2 года назад. 12 игровых месяцев назад мы были чемпионами, а вы предлагаете мне все бросить?» – добавил Гилберт Аренас.

12 комментариев
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Это бред - сказал про команду великих чемпионов, ничего не добившийся в лиге ноунейм под 14йм номером драфта 2005
+23
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+13
Кроме Леброна привел в пример игроков, которые ничего и не выиграли после того как Дюрант ушел из ГСВ. Харден так вообще ничего кроме индивидуальных не брал)
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+5
Мнение "эксперта" с <250 матчами в лиге. И это еще поискать надо было эту информацию.
+4
0
+4
"Уорриорз» – единственная команда"

Которая набрала костяк на драфте и добились успехов.
+3
-1
+2
Ответ Ононаоно
"Уорриорз» – единственная команда" Которая набрала костяк на драфте и добились успехов.
Spurs 99-14?
+1
0
+1
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