Рашад Маккэнтс: «Уорриорз» – единственная команда, которая до сих пор строит из себя нерушимый союз. Для других звезд это пройденный этап»

Бывшие игрок НБА считают, что союзу Карри, Томпсона и Грина пора распасться.

«Они единственная команда, которая до сих пор строит из себя нерушимый союз. Леброн избавился от этого: «Я перехожу вот сюда и создаю совершенно новую команду». Кей-Ди прошел уже через это, Кайри прошел, Джеймс [Харден] прошел. Уже все забыли про этот бред. Нет смысла единственным продолжать делать так, если это не работает», – заявил 14-й номер драфта-2005.

«Это очень трудное решение, когда ты выиграл титул всего 2 года назад. 12 игровых месяцев назад мы были чемпионами, а вы предлагаете мне все бросить?» – добавил .