НБА перенесла пятничный матч «Голден Стэйт» – «Даллас»

Теги происшествия Даллас Голден Стэйт НБА Деян Милоевич Баскетбол

Вчера после сердечного приступа скончался ассистент главного тренера «Уорриорз».

НБА объявила о переносе завтрашнего матча между «Голден Стэйт» и «Далласом» в связи с внезапной смертью Деяна Милоевича.

46-летний сербский тренер скончался после сердечного приступа. Тренер был доставлен в больницу Солт-Лейк-Сити во вторник вечером. Во время инцидента игроки и тренеры «Уорриорз» ужинали в ресторане.

Вчера лига отложила гостевой матч «Голден Стэйт» против «Юты».

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14 комментариев
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Ответ Марсель Объелся
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да, безусловно
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-3
+22
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Комментарий скрыт
Точно после смерти Кобе не переносили? Не ну проверяй хотя бы, если сам не знаешь.
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0
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Ответ Magzhan Estigarribia
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Это чтобы треугольные жидомассоны через комментарии в соцсетях обнаружили опасных для них элементов, которые насквозь видят все их планы.
+17
-1
+16
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Комментарий скрыт
Слушай, вот даже если раньше не переносили (хотя переносили), а теперь решили перенести, то в чем проблема? Я понимаю, если бы у тебя билеты были, но сомневаюсь, что были
+15
-2
+13
ну и типы в коментах
+7
0
+7
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Комментарий скрыт
А как же матч Лейкерс с Клипперс?Перенесли или нет?
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Какой же бред пишут ниже. Еще и про Кобе сравнивают. Кобе конечно великий. Но карьеру он закончил и уже формально к НБА не имел никакого отношения(и то перенесли). А тут умер человек, которой постоянно был с командой.
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Господа безумные комментирующие, предлагаю вам ещё два варианта: это инсценировка чтобы спасти сезон гсв и Сильвер отравил Милоеаича, чтобы спасти сезон гсв. Хотя хз как пара лишних б2б в конце сезона их спасет.

Приношу извинения всем читающим, пребывающим в ментальном здравии за несвоевременный цинизм.
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Вполне оправданно, особенно если это на глазах у всей команды произошло
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