НБА перенесла пятничный матч «Голден Стэйт» – «Даллас»

Вчера после сердечного приступа скончался ассистент главного тренера «Уорриорз».

объявила о переносе завтрашнего матча между «Голден Стэйт» и « » в связи с внезапной смертью Деяна Милоевича.

46-летний сербский тренер скончался после сердечного приступа. Тренер был доставлен в больницу Солт-Лейк-Сити во вторник вечером. Во время инцидента игроки и тренеры «Уорриорз» ужинали в ресторане.

Вчера лига отложила гостевой матч « » против «Юты».