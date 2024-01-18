НБА перенесла пятничный матч «Голден Стэйт» – «Даллас»
Вчера после сердечного приступа скончался ассистент главного тренера «Уорриорз».
НБА объявила о переносе завтрашнего матча между «Голден Стэйт» и «Далласом» в связи с внезапной смертью Деяна Милоевича.
46-летний сербский тренер скончался после сердечного приступа. Тренер был доставлен в больницу Солт-Лейк-Сити во вторник вечером. Во время инцидента игроки и тренеры «Уорриорз» ужинали в ресторане.
Вчера лига отложила гостевой матч «Голден Стэйт» против «Юты».
Приношу извинения всем читающим, пребывающим в ментальном здравии за несвоевременный цинизм.