Джош Гидди может потерять 40 млн долларов по спонсорскому контракту из-за предполагаемой связи с несовершеннолетней девушкой
Защитник «Оклахомы» Джош Гидди рискует потерять спонсорский контракт на 40 миллионов долларов с австралийским брендом хлопьев Weet-Bix, выпускаемым компанией Sanitarium Health Food Company, из-за обвинений в связях с несовершеннолетней девушкой.
Все посты, связанные с 21-летним австралийцем, были удалены из социальных сетей компании, сообщает Code Sports.
Представитель Sanitarium заявил, что компания в курсе сложившейся ситуации, но пока не собирается разрывать отношения с Гидди.
«Мы, безусловно, в курсе новостей, связанных с Джошем Гидди, и ждем подтверждения фактов.
Находимся в контакте с руководством Джоша и ждем дальнейших подробностей», – заявили в компании.
Ранее Гидди появлялся на коробках с хлопьями Weet-Bix и других материалах, рекламирующих бренд.
Обвинения в адрес Гидди впервые появились в социальных сетях в среду на прошлой неделе. Лига начала свое расследование.
Так а от кого собственно появились обвинения в его адрес? Просто выложенные фотки в интернете - это называется обвинения?
сделайте разницу 4-6 лет минимум. а то для вас 18 лет и 55 лет - одно и то же.
мне самому 42 если что. и я мог бы давным-давно присесть ни за что.
приводите законы в порядок, не сажайте людей, которые ничего плохого не хотели сделать.
пис.
Не могут деваху найти и ответ от неё получить.