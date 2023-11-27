Джош Гидди может потерять 40 млн долларов по спонсорскому контракту из-за предполагаемой связи с несовершеннолетней девушкой

Теги светская хроника НБА Оклахома-Сити Джош Гидди Баскетбол

Защитник «Оклахомы» Джош Гидди рискует потерять спонсорский контракт на 40 миллионов долларов с австралийским брендом хлопьев Weet-Bix, выпускаемым компанией Sanitarium Health Food Company, из-за обвинений в связях с несовершеннолетней девушкой.

Все посты, связанные с 21-летним австралийцем, были удалены из социальных сетей компании, сообщает Code Sports.

Представитель Sanitarium заявил, что компания в курсе сложившейся ситуации, но пока не собирается разрывать отношения с Гидди.

«Мы, безусловно, в курсе новостей, связанных с Джошем Гидди, и ждем подтверждения фактов.

Находимся в контакте с руководством Джоша и ждем дальнейших подробностей», – заявили в компании.

Ранее Гидди появлялся на коробках с хлопьями Weet-Bix и других материалах, рекламирующих бренд.

Обвинения в адрес Гидди впервые появились в социальных сетях в среду на прошлой неделе. Лига начала свое расследование.

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23 комментария

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Здоровье Энтони Дэвиса
Самый дорогой секс ever
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-3
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бернер тайлера 9ер9ена
Ответ gukmamop
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из Австралии вещаешь?
+32
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Тёма Тёма
40 лямов за школьницу... Лучше б милфу присмотрел богатую, она б сама ещё заплатила. 😂😂😂
+31
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NastyNay
"Обвинения в адрес Гидди впервые появились в социальных сетях в среду на прошлой неделе."
Так а от кого собственно появились обвинения в его адрес? Просто выложенные фотки в интернете - это называется обвинения?
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wizards
лучше б под травку оружием махал - проще бы было))
+5
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Radovan
витабиксы классная штука, кстати))
+2
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Алексей Виноградов
ну и кому от этого станет лучше?
сделайте разницу 4-6 лет минимум. а то для вас 18 лет и 55 лет - одно и то же.
мне самому 42 если что. и я мог бы давным-давно присесть ни за что.
приводите законы в порядок, не сажайте людей, которые ничего плохого не хотели сделать.
пис.
+3
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jakkotja@gmail.com
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Самый дорогой секс ever
Да наверно не факт если поизучаиь статистику, вряд ли он первый богатый обвиненный
+1
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Сергей Пузанков
Ответ boller_73
За 40 млн я до конца жизни не пойду даже ни к одному организму женского пола
А к мальчикам подойдёшь?
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nikitosdaipoltos
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
это у них как называется спортс американский? твитор?
еспн
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бернер тайлера 9ер9ена
Ответ nikitosdaipoltos
Почитав юзеров американского спортса, комментаторы там разделились 50 на 50 по поводу этой ситуации. Половина осуждает и требует немедленно предпринять меры, а вторая неплохо шутит.
это у них как называется спортс американский? твитор?
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Starkom
Ответ Алексей Виноградов
ну и кому от этого станет лучше? сделайте разницу 4-6 лет минимум. а то для вас 18 лет и 55 лет - одно и то же. мне самому 42 если что. и я мог бы давным-давно присесть ни за что. приводите законы в порядок, не сажайте людей, которые ничего плохого не хотели сделать. пис.
Это Америка. Закон превыше всего. Даже если он дурацкий и бессмысленный.
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Илья Купол
Ответ Макгрэди номер 1
Его пример - дуракам наука. Не позволяй всяким шмонькам себя фоткать, особенно если ты звезда.
сразу случай с Папичем вспомнил
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Алексааандр
Ответ NastyNay
"Обвинения в адрес Гидди впервые появились в социальных сетях в среду на прошлой неделе." Так а от кого собственно появились обвинения в его адрес? Просто выложенные фотки в интернете - это называется обвинения?
по сути да. если не учитывать тот факт, что была фотка с несовершеннолетней. зачем такое было делать хз
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Asl Ali
Ответ NastyNay
"Обвинения в адрес Гидди впервые появились в социальных сетях в среду на прошлой неделе." Так а от кого собственно появились обвинения в его адрес? Просто выложенные фотки в интернете - это называется обвинения?
Давно заметил ,что там на западе щас не нужны даже обвинения, они могут уже за самого человека решить,что ему было не комфортно например
+3
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nikitosdaipoltos
Почитав юзеров американского спортса, комментаторы там разделились 50 на 50 по поводу этой ситуации. Половина осуждает и требует немедленно предпринять меры, а вторая неплохо шутит.
+1
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Макгрэди номер 1
Его пример - дуракам наука. Не позволяй всяким шмонькам себя фоткать, особенно если ты звезда.
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Swhat
Сколько интересно будет это предполагаемое.
Не могут деваху найти и ответ от неё получить.
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Никита Анохин
упущенная выгода , так сказать
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