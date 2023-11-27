Защитник «Оклахомы» рискует потерять спонсорский контракт на 40 миллионов долларов с австралийским брендом хлопьев Weet-Bix, выпускаемым компанией Sanitarium Health Food Company, из-за обвинений в связях с несовершеннолетней девушкой.

Все посты, связанные с 21-летним австралийцем, были удалены из социальных сетей компании, сообщает Code Sports.

Представитель Sanitarium заявил, что компания в курсе сложившейся ситуации, но пока не собирается разрывать отношения с Гидди.

«Мы, безусловно, в курсе новостей, связанных с Джошем Гидди, и ждем подтверждения фактов.

Находимся в контакте с руководством Джоша и ждем дальнейших подробностей», – заявили в компании.

Ранее Гидди появлялся на коробках с хлопьями Weet-Bix и других материалах, рекламирующих бренд.

Обвинения в адрес Гидди впервые появились в социальных сетях в среду на прошлой неделе. Лига начала свое расследование.