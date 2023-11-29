Девушка Джоша Гидди и ее семья отказываются сотрудничать с полицией

Теги происшествия НБА Оклахома-Сити Джош Гидди Баскетбол

Расследование о том, имел ли защитник «Оклахомы» Джош Гидди неподобающие отношения с несовершеннолетней, зашло в тупик. Как сообщает TMZ Sports, девушка баскетболиста и ее семья отказываются сотрудничать с полицией.

По словам источников в правоохранительных органах, полиция пытается поговорить с девушкой и ее близкими, чтобы собрать больше информации относительно заявлений в социальных сетях, но пока никто не желает общаться с властями. Из-за отсутствия сотрудничества полиции будет сложнее определить, был ли нарушен закон.

Ранее анонимные аккаунты обвинили 21-летнего австралийца в интимных отношениях с несовершеннолетней, проживающей в Калифорнии. Фотографии и видео Гидди с предполагаемой несовершеннолетней девушкой быстро распространились в сети.

НБА в пятницу объявила, что «изучает» данный вопрос. Сам Гидди отказался комментировать ситуацию. Плеймейкер продолжает выходить на площадку в матчах лиги.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stop-D
Ответ Bezabank2
Предполагаю, что идет торг между семьей и баскетболистом. Все хотят, чтобы парень играл и зарабатывал.
А ты не думал, что они реально пара?
+36
-1
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stinger033
Ответ Андрей 13
Комментарий скрыт
Девочка сама охотилась за ним, потом с гордостью выложила пост «только что трахнула Джоша Гидди». Что еще веселее, так это смертная казнь в США с 16, а возраст согласия видите ли с 18, нормально-нормально.
Все это не отменяет того, что Гидди не должен был попадать в эту ситуацию, но вешать всех собак на него и сажать кудрявого на бутылку - неправильно.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leon01
они заняты подсчётами и спорами сколько можно срубить бабла с этого дуралея
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Van
Родители девушки, когда она раньше времени заварила кашу: Дура, надо же было ждать, когда он большой контракт подпишет!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mqh9pzrxgf
Ответ leon01
они заняты подсчётами и спорами сколько можно срубить бабла с этого дуралея
Больше можно срубить женившись на нем, он претендует на хороший контракт)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий