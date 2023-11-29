Девушка Джоша Гидди и ее семья отказываются сотрудничать с полицией

Расследование о том, имел ли защитник «Оклахомы» неподобающие отношения с несовершеннолетней, зашло в тупик. Как сообщает TMZ Sports, девушка баскетболиста и ее семья отказываются сотрудничать с полицией.

По словам источников в правоохранительных органах, полиция пытается поговорить с девушкой и ее близкими, чтобы собрать больше информации относительно заявлений в социальных сетях, но пока никто не желает общаться с властями. Из-за отсутствия сотрудничества полиции будет сложнее определить, был ли нарушен закон.

Ранее анонимные аккаунты обвинили 21-летнего австралийца в интимных отношениях с несовершеннолетней, проживающей в Калифорнии. Фотографии и видео Гидди с предполагаемой несовершеннолетней девушкой быстро распространились в сети.

в пятницу объявила, что «изучает» данный вопрос. Сам Гидди отказался комментировать ситуацию. Плеймейкер продолжает выходить на площадку в матчах лиги.