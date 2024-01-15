Решение об участии Джоэла Эмбиида в матче против «Хьюстона» будет принято ближе к началу игры

Теги Хьюстон Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Участие Джоэла Эмбиида в матче с «Хьюстоном» остается под вопросом.

Как информирует обозреватель «Филадельфии» Кай Карлин со ссылкой на главного тренера Ника Нерса, решение, сыграет ли камерунец, будет принято перед началом встречи.

MVP прошлого сезона пропустил три матча подряд из-за отека колена. Чтобы претендовать на награду MVP, нужно провести минимум 65 матчей. В этом сезоне Эмбиид пропустил уже 10 игр.

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