«Сиксерс» надеются, что Джоэл Эмбиид вернется завтра после травмы
Джоэл Эмбиид может вернуться в завтрашнем матче против «Рокетс».
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид сегодня принял полноценное участие в тренировке команды.
Главный тренер «Сиксерс» Ник Нерс надеется, что Эмбиид вернется в строй в завтрашнем домашнем матче против «Хьюстона».
MVP прошлого сезона пропустил три матча подряд из-за отека колена. Чтобы претендовать на награду MVP, нужно провести минимум 65 матчей. В этом сезоне Эмбиид пропустил уже 10 матчей.