«Сиксерс» надеются, что Джоэл Эмбиид вернется завтра после травмы

Теги травмы Хьюстон Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Ник Нерс Баскетбол

Джоэл Эмбиид может вернуться в завтрашнем матче против «Рокетс».

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид сегодня принял полноценное участие в тренировке команды.

Главный тренер «Сиксерс» Ник Нерс надеется, что Эмбиид вернется в строй в завтрашнем домашнем матче против «Хьюстона».

MVP прошлого сезона пропустил три матча подряд из-за отека колена. Чтобы претендовать на награду MVP, нужно провести минимум 65 матчей. В этом сезоне Эмбиид пропустил уже 10 матчей.

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