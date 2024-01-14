«Сиксерс» надеются, что Джоэл Эмбиид вернется завтра после травмы

Джоэл Эмбиид может вернуться в завтрашнем матче против «Рокетс».

Центровой «Филадельфии» сегодня принял полноценное участие в тренировке команды.

Главный тренер «Сиксерс» надеется, что Эмбиид вернется в строй в завтрашнем домашнем матче против « ».

MVP прошлого сезона пропустил три матча подряд из-за отека колена. Чтобы претендовать на награду MVP, нужно провести минимум 65 матчей. В этом сезоне Эмбиид пропустил уже 10 матчей.