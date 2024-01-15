Интерес «Пэйсерс» к О Джи Ануноби дает основания полагать, что им также интересен Эндрю Уиггинс (Марк Стейн)

Инсайдер Марк Стейн назвал команду, в которую может перейти Эндрю Уиггинс.

«Всем известный интерес «Индианы» к также дал основания некоторым конкурирующим организациям рассматривать «Пэйсерс» как потенциальную новую команду для форварда « » », – пишет журналист в своем блоге.

По информации СМИ, ценность Уиггинса на рынке обменов минимальна, а «Пэйсерс» готовы расстаться с Бадди Хилдом и пиком первого раунда.

28-летний первый номер драфта-2014 набирает в среднем 11,7 очка и 4,1 подбора при 41,8% с игры и 29,5% из-за дуги.