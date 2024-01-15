Интерес «Пэйсерс» к О Джи Ануноби дает основания полагать, что им также интересен Эндрю Уиггинс (Марк Стейн)

Теги Голден Стэйт Индиана НБА Эндрю Уиггинс О Джи Ануноби Марк Стейн Баскетбол

Инсайдер Марк Стейн назвал команду, в которую может перейти Эндрю Уиггинс.

«Всем известный интерес «Индианы» к О Джи Ануноби также дал основания некоторым конкурирующим организациям рассматривать «Пэйсерс» как потенциальную новую команду для форварда «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинса», – пишет журналист в своем блоге.

По информации СМИ, ценность Уиггинса на рынке обменов минимальна, а «Пэйсерс» готовы расстаться с Бадди Хилдом и пиком первого раунда.

28-летний первый номер драфта-2014 набирает в среднем 11,7 очка и 4,1 подбора при 41,8% с игры и 29,5% из-за дуги.

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2 комментария
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Уиггс если стабильно будет играть на 70% от уровня чемпионского финала , то это усиление конечно
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Ответ ShowTime.
Уиггс если стабильно будет играть на 70% от уровня чемпионского финала , то это усиление конечно
Если бы он играл на 70% от того уровня, то его и не хотели бы обменять.
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