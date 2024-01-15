Майк Браун был готов наброситься на судью из-за недовольства принятым решением. Тренер «Кингз» заработал удаление

Главный тренер « » заработал удаление по ходу четвертой четверти матча с « » (142:143 ОТ).

Браун был недоволен отсутствием свистка, после чего едва не набросился на судью. Тренера пришлось отводить в сторону защитнику «Кингз» .

Браун заработал удаление по итогам эпизода.

После игры Майк принес на пресс-конференцию ноутбук, чтобы показать журналистам эпизоды, вызвавшие его эмоциональную реакцию.