Майк Браун был готов наброситься на судью из-за недовольства принятым решением. Тренер «Кингз» заработал удаление
Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун заработал удаление по ходу четвертой четверти матча с «Милуоки» (142:143 ОТ).
Браун был недоволен отсутствием свистка, после чего едва не набросился на судью. Тренера пришлось отводить в сторону защитнику «Кингз» Малику Монку.
Браун заработал удаление по итогам эпизода.
После игры Майк принес на пресс-конференцию ноутбук, чтобы показать журналистам эпизоды, вызвавшие его эмоциональную реакцию.