Майк Браун был готов наброситься на судью из-за недовольства принятым решением. Тренер «Кингз» заработал удаление

Теги Майк Браун Милуоки Сакраменто НБА Баскетбол - видео судьи Малик Монк Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун заработал удаление по ходу четвертой четверти матча с «Милуоки» (142:143 ОТ).

Браун был недоволен отсутствием свистка, после чего едва не набросился на судью. Тренера пришлось отводить в сторону защитнику «Кингз» Малику Монку.

Браун заработал удаление по итогам эпизода. 

После игры Майк принес на пресс-конференцию ноутбук, чтобы показать журналистам эпизоды, вызвавшие его эмоциональную реакцию.

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1 комментарий
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Браун, конечно, зря дал волю эмоциям. Но на 56 секунде видео момент нарушения совершенно очевиден. Пэйн держит руку Фокса, когда тот разворачивается с мячом. Эпизод из серии надо сильно захотеть, чтобы не увидеть. Интересно, будет ли выписан штраф тренеру. Но, по хорошему, здесь надо было бы выписать штраф в первую очередь судье. Тому, что под 16-м номером стоит на ближней к камере боковой и отлично видит момент.
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