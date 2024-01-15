Расселл Уэстбрук и скамейка «Клипперс» посмеялись над Руди Гобером.

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук и скамейка « » во время второй четверти посмеялись над центровым «Миннесоты» , который не добросил мяч до корзины в момент исполнения штрафного броска.

Гобер исправился под занавес встречи, когда точно исполнил четыре штрафных после намеренных фолов на нем. «Вулвз» победили 109:105.

Уэстбрук в последней атаке «Клипперс» смазал лэй-ап без сопротивления.