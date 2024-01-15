Уэстбрук и скамейка «Клипперс» посмеялись над Гобером, который не добросил мяч до корзины с линии

Теги Клипперс Миннесота НБА Баскетбол - видео Расселл Уэстбрук Руди Гобер Баскетбол

Расселл Уэстбрук и скамейка «Клипперс» посмеялись над Руди Гобером.

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук и скамейка «Клипперс» во время второй четверти посмеялись над центровым «Миннесоты» Руди Гобером, который не добросил мяч до корзины в момент исполнения штрафного броска.

Гобер исправился под занавес встречи, когда точно исполнил четыре штрафных после намеренных фолов на нем. «Вулвз» победили 109:105.

Уэстбрук в последней атаке «Клипперс» смазал лэй-ап без сопротивления. 

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5 комментариев
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прикол, что у них почти одинаковый процент с линии
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Ну Вестбрук-то с запасом один из главных клоунов лиги по чисто баскетбольным моментам типа эйр-боллов, промахов из-под кольца и т.п. Я в силу своих анти-пристрастий часто смотрел и смотрю ЛАЛ, так что на Вестбрука насмотрелся и до сих пор горюю, что он не в ЛАЛ)
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Вестбрик, тебе только и смеяться с людей... сам то мистер кирпичик давным давно коренной. Посмотри лучше кто на первом месте в конфе, в том числе благодаря вкладу Гоберу и посмейся над собой, челик который мажет открытые лей апы.
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"Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним."(с)
А эпизод и правда забавный.
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Молодцы ЛАК, посмеялись, проиграли.
+1
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