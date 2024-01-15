Уэстбрук и скамейка «Клипперс» посмеялись над Гобером, который не добросил мяч до корзины с линии
Расселл Уэстбрук и скамейка «Клипперс» посмеялись над Руди Гобером.
Разыгрывающий Расселл Уэстбрук и скамейка «Клипперс» во время второй четверти посмеялись над центровым «Миннесоты» Руди Гобером, который не добросил мяч до корзины в момент исполнения штрафного броска.
Гобер исправился под занавес встречи, когда точно исполнил четыре штрафных после намеренных фолов на нем. «Вулвз» победили 109:105.
Уэстбрук в последней атаке «Клипперс» смазал лэй-ап без сопротивления.
А эпизод и правда забавный.