Чемпионат Греции. «Панатинаикос» в гостях у «Лавриона», «Кардицас» сыграет с «Арисом»

Теги результаты Арис Панатинаикос чемпионат Греции Лаврион Кардицас Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.

«Панатинаикос» в гостях у «Лавриона», «Кардицас» сыграет с «Арисом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Лаврион – Панатинаикос
Дата проведения
14 января, 18.15, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
Онлайн матча

Кардицас – Арис
Дата проведения
14 января, 21.15, «Karditsa»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 13-0, Олимпиакос – 12-1, Промитеас – 9-5, Перистери – 8-6, Арис – 7-6, АЕК – 6-8, ПАОК – 6-8, Колоссос – 5-8, Марусси – 5-9, Лаврион – 4-9, Кардицас – 3-9, Аполлон – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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