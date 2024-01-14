Чемпионат Греции. «Панатинаикос» в гостях у «Лавриона», «Кардицас» сыграет с «Арисом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.
«Панатинаикос» в гостях у «Лавриона», «Кардицас» сыграет с «Арисом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 января, 18.15, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
- Дата проведения
- 14 января, 21.15, «Karditsa»
Положение команд: Панатинаикос – 13-0, Олимпиакос – 12-1, Промитеас – 9-5, Перистери – 8-6, Арис – 7-6, АЕК – 6-8, ПАОК – 6-8, Колоссос – 5-8, Марусси – 5-9, Лаврион – 4-9, Кардицас – 3-9, Аполлон – 3-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.