Чемпионат Греции. «Панатинаикос» в гостях у «Лавриона», «Кардицас» сыграет с «Арисом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.

«Панатинаикос» в гостях у « », «Кардицас» сыграет с « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 13-0, Олимпиакос – 12-1, – 9-5, – 8-6, Арис – 7-6, АЕК – 6-8, ПАОК – 6-8, Колоссос – 5-8, – 5-9, Лаврион – 4-9, Кардицас – 3-9, Аполлон – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.