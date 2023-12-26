Пол Пирс: «Когда у меня появились дети, мне не нравилось играть в Рождество. Я постоянно был зациклен на семье»

Теги Пол Пирс НБА Баскетбол

Пол Пирс рассказал, почему не любил рождественские матчи.

«Когда у меня появились дети, мне не нравилось играть в Рождество. Это было слишком. Они с тобой в дороге, в отеле. Нужно устроить им праздничный день – невозможно сконцентрироваться. И после этого всего еще надо выходить и играть. У меня даже не получалось выкладываться на максимум в Рождество, честно говоря.

То есть, я понимаю, что это особенный день для баскетбола. Особенный день для фанатов. Но я постоянно был так зациклен на семье, потому что мы и так многим жертвуем в НБА. Пропускаем столько праздников, дней рождения и других семейных мероприятий», – заявил Пирс в разговоре с Кевином Гарнеттом.

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