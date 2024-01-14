Патрик Беверли – Тайризу Макси после провального матча на Рождество: «Тебя здесь все в задницу целуют. Может, ты ни хрена и не можешь без Джоэла»

Патрик Беверли рассказал, как замотивировал Тайриза Макси после неудачной игры.

В рождественском матче с «Майами» набрал только 12 очков, сделал 5 передач и 3 подбора при 4 из 20 с игры и 3 из 6 с линии.

«После игры Пат ко мне подходит и говорит: «Да, сейчас тебе скажут, что все нормально, ничего страшного, с кем не бывает. Я не такой и скажу прямо. Тебе надо прибавлять, когда Джоэл не играет. Все тебя в задницу целуют и рассказывают, какой ты классный». И я прислушался к его словам и сказал, что исправлюсь. Следующие два матча выиграли, я набрал 40 очков, Пат говорит: «Это и хотел от тебя увидеть. Я же знаю, что ты на такое способен. Когда все тебя гладят по голове, я готов взять на себя роль плохого парня», – вспомнил Макси слова Беверли в эфире подкаста.

объяснил свой подход к «воспитанию» молодых игроков: «Все начинают эту историю про «да все получится в следующий раз» и прочее. Мне эти сказки не нужны. Сказал ему: «Может, ты и не можешь ни хрена без Джоэла». Он такой: «Ч-ч-чего?» «Может тебе силенок-то и не хватит», – ответил я. Зажег огонь! 40 в следующей игре, 30 с чем-то за ней!

Я не в игрушки играю с ними. Хочу, чтобы они получили в этой жизни все, что заслуживают. Я не за деньгами сюда пришел, а помочь им создать свое наследие».