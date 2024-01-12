Кармело Энтони: «Наггетс» повели себя мелочно, дав Йокичу 15-й номер. Они хотели принизить мои достижения»

Теги Денвер Кармело Энтони НБА Энтони Рэндолф Никола Йокич Баскетбол

Кармело Энтони раскритиковал «Денвер» за то, что клуб дал 15-й номер Йокичу.

Энтони провел в НБА 19 сезонов, первые восемь форвард отыграл за «Наггетс», выступая под 15-м номером. Через 4 года после его обмена по ходу сезона-10/11 за команду дебютировал будущий MVP и чемпион НБА Никола Йокич.

Кармело считает, что «Денвер» повел себя «мелочно», специально дав сербу майку с 15-м номером

«Наггетс» повели себя мелочно, дав Йокичу 15-й номер. Не было такого, что они сказали ему: «У нас есть следующие номера на выбор». А было так: «Вот, возьми вот этот, 15-й». Они втянули Йокича во всю эту историю. Он даже не понимал, что за ерунда творится.

Возможно, он таким образом хотел отдать дань уважения, даже не знаю... Но я верю в то, что они специально подсунули ему 15-й номер, желая тем самым принизить мои достижения», – утверждает Энтони.

После ухода Энтони и до появления в команде Йокича за «Наггетс» под 15-м номером поиграл Энтони Рэндолф.

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24 комментария
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Какой же бред)
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-2
+38
«Какой хороший день, пора бы оскорбиться» - подумал Кармэло сегодня. То, с какой драмой он выклянчивал обмен из Денвера - он рили думал что ему новер выведут из обращения?)

А вообще забавная ситуация, достижений командных у Кармелиты не так много чтоб майку вывести хоть где-нибудь х)
+33
0
+33
Вот урюк. А кто устроил сериал "Кармело хочет обмена"? Майкл Оловоканди?
Может быть Коля сам выбрал этот номер. Он не был изъят из обращения, его мог выбрать любой. И потом, Йокич принес Денверу гораздо больше пользы чем ты. Будучи не менее талантливым чем Джеймс, ты не выиграл ни одного индивидуального приза и ни разу не сыграл в финале. Окончательно превратившись в сибарита в Нью-Йорке.
+21
-2
+19
Последний абзац огонь)) ну и Йокич в Сербии тоже под 15 номером играл. Но дали ему его в Денвере конечно только чтобы Мело насолить
+16
0
+16
Йокича во втором раунде выбрали, клуб знал, что он в суперзвезду превратиться и затмит Кармело, поэтому втюхали на зло 15 номер? ну злодейские провидцы
+12
0
+12
Денвер с Николой выиграли чемпионат впервые в истории команды и Кармело, видимо, решил показать что он тоже к этому причастен - ведь 15 номер должен был быть навсегда его )

Но не учел одну деталь, описанную в последнем абзаце новости )
+12
-1
+11
Ответ Lays
«Какой хороший день, пора бы оскорбиться» - подумал Кармэло сегодня. То, с какой драмой он выклянчивал обмен из Денвера - он рили думал что ему новер выведут из обращения?) А вообще забавная ситуация, достижений командных у Кармелиты не так много чтоб майку вывести хоть где-нибудь х)
Атланта Хоукс обязаны поднять баннер с джерси Мело под своды арены 🙏
+7
0
+7
Кармело прям показательный пример игрока индивидуалиста, который личные достижения ставит намного выше командных.
+6
0
+6
Зато Мело будет хоть что то рассказать своим внукам, как он играл в той же команде, под тем же номером что и чемпион NBA, MVP сезона и MVP финала. Другого отношения к этому номеру, Кармело не имеет.
+5
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+5
Ну это конечно бред, как будто руководство Денвера знала на тот момент что берет под 41 номером на драфте будущего МВП и игрока который им принесет чемпионство и дала ему специально номер чтобы он затмил Карамельку. А так для справки кто знает, могут ли вывести 2 майки с одинаковыми номерами?
+4
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+4
Когда всё ясно, слова не нужны. Кармело, не дуйся.
+4
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+4
7 выходов в ПО подряд (каждый год Карамельного за Денвер). Один раз играли в финале конференции. 6 раз вылет в первом раунде. 2 раза всухую. 3 раза с одной взятой игрой. На 8 сезон Энтони обменяли в Никс, а Денвер вышел в плей-офф и проиграл в первом раунде 1-4. В общем что с ним, что без него - результат тот же.

Помню в каком-то году на All-Star выдавала экипировочные куртки с регалиями игроков. И по инету завирусилась картинка, где сравниваю куртки Леброна, Коби и Кармело. И у Энтони, кроме количества матчей звёзд больше ничего не было.

Но всё это не отменяет того факта, что за игрой Мэло было приятно наблюдать. Он был суперзвездой. Будущий ХОФ
+5
-2
+3
МЕЛОчный здесь только сам Кармело, который трясется над номером, под которым играл 13 лет назад
+4
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+3
А если они еще и выведут из обращения 15 после Николы ))
+3
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Тут скорее Мело себя мелочно ведёт из-за номера какого-то
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опят ь про уважение..
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Понимаю, обидно. Были претензии на какой-то особый статус, вывод номера, а тут пришёл парень из Сербии и взял титул, показывая нереальную игру. Теперь вывод номера не светит. Не уверен что Наггетс захотят это сделать просто за то что Мело показывал за команду хорошую стату.
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Слабо набросил, все команды должны вывести 00, 7 и 15 номера, ведь самый величайший скорер под ними играл когда то там, реально клоун
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НБА безжалостна, Кармело всю карьеру считался суперзвездой, но без титулов и каких-то значимых достижений забылся моментально.
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так а что ему волноваться, ведь майка с 15 номером будет выведена из обращения
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Ответ Cash_flow
Атланта Хоукс обязаны поднять баннер с джерси Мело под своды арены 🙏
🥲как я мог забыть
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Ответ Cash_flow
Атланта Хоукс обязаны поднять баннер с джерси Мело под своды арены 🙏
Единственная джерси как раз у Кармело 😆
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Ответ Daff Rogers
7 выходов в ПО подряд (каждый год Карамельного за Денвер). Один раз играли в финале конференции. 6 раз вылет в первом раунде. 2 раза всухую. 3 раза с одной взятой игрой. На 8 сезон Энтони обменяли в Никс, а Денвер вышел в плей-офф и проиграл в первом раунде 1-4. В общем что с ним, что без него - результат тот же. Помню в каком-то году на All-Star выдавала экипировочные куртки с регалиями игроков. И по инету завирусилась картинка, где сравниваю куртки Леброна, Коби и Кармело. И у Энтони, кроме количества матчей звёзд больше ничего не было. Но всё это не отменяет того факта, что за игрой Мэло было приятно наблюдать. Он был суперзвездой. Будущий ХОФ
кому как. бесконечные изоляции было приятно наблюдать? мне лично вообще нет, Мело с юности у меня ассоциировался с термином мусорный скорер. Что-то интересное и яркое было только на олимпиаде, и то, там бы и у нас с тобой получалось лучше, чем обычно, когда за тебя защищаются, подбирают и дают передачи лучшие игроки в мире.
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