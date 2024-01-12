Кармело Энтони: «Наггетс» повели себя мелочно, дав Йокичу 15-й номер. Они хотели принизить мои достижения»
Кармело Энтони раскритиковал «Денвер» за то, что клуб дал 15-й номер Йокичу.
Энтони провел в НБА 19 сезонов, первые восемь форвард отыграл за «Наггетс», выступая под 15-м номером. Через 4 года после его обмена по ходу сезона-10/11 за команду дебютировал будущий MVP и чемпион НБА Никола Йокич.
Кармело считает, что «Денвер» повел себя «мелочно», специально дав сербу майку с 15-м номером
«Наггетс» повели себя мелочно, дав Йокичу 15-й номер. Не было такого, что они сказали ему: «У нас есть следующие номера на выбор». А было так: «Вот, возьми вот этот, 15-й». Они втянули Йокича во всю эту историю. Он даже не понимал, что за ерунда творится.
Возможно, он таким образом хотел отдать дань уважения, даже не знаю... Но я верю в то, что они специально подсунули ему 15-й номер, желая тем самым принизить мои достижения», – утверждает Энтони.
После ухода Энтони и до появления в команде Йокича за «Наггетс» под 15-м номером поиграл Энтони Рэндолф.
А вообще забавная ситуация, достижений командных у Кармелиты не так много чтоб майку вывести хоть где-нибудь х)
Может быть Коля сам выбрал этот номер. Он не был изъят из обращения, его мог выбрать любой. И потом, Йокич принес Денверу гораздо больше пользы чем ты. Будучи не менее талантливым чем Джеймс, ты не выиграл ни одного индивидуального приза и ни разу не сыграл в финале. Окончательно превратившись в сибарита в Нью-Йорке.
Но не учел одну деталь, описанную в последнем абзаце новости )
Помню в каком-то году на All-Star выдавала экипировочные куртки с регалиями игроков. И по инету завирусилась картинка, где сравниваю куртки Леброна, Коби и Кармело. И у Энтони, кроме количества матчей звёзд больше ничего не было.
Но всё это не отменяет того факта, что за игрой Мэло было приятно наблюдать. Он был суперзвездой. Будущий ХОФ