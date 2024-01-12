Кармело Энтони раскритиковал «Денвер» за то, что клуб дал 15-й номер Йокичу.

Энтони провел в НБА 19 сезонов, первые восемь форвард отыграл за «Наггетс», выступая под 15-м номером. Через 4 года после его обмена по ходу сезона-10/11 за команду дебютировал будущий MVP и чемпион НБА Никола Йокич.

считает, что « » повел себя «мелочно», специально дав сербу майку с 15-м номером

«Наггетс» повели себя мелочно, дав Йокичу 15-й номер. Не было такого, что они сказали ему: «У нас есть следующие номера на выбор». А было так: «Вот, возьми вот этот, 15-й». Они втянули Йокича во всю эту историю. Он даже не понимал, что за ерунда творится.

Возможно, он таким образом хотел отдать дань уважения, даже не знаю... Но я верю в то, что они специально подсунули ему 15-й номер, желая тем самым принизить мои достижения», – утверждает Энтони.

После ухода Энтони и до появления в команде Йокича за «Наггетс» под 15-м номером поиграл .