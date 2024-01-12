Шэннон Шарп о 15-м номере Йокича: «Мело, ты понимаешь, что парнишка из Европы был задрафтован во время рекламы Taco Bell?»

Теги Денвер Кармело Энтони НБА Никола Йокич Шэннон Шарп Баскетбол

Шэннон Шарп напомнил Кармело Энтони, что Йокич не был звездой перед драфтом.

«Мело сказал, что «Наггетс» дали Николе Йокичу 15-й номер, чтобы принизить его достижения.

Мело, ты же понимаешь, да, что парнишка из Европы был задрафтован во время рекламы Taco Bell? Кто тогда мог подумать, что Никола Йокич, вероятно, по окончании карьеры будет в десятке лучших в истории?

А еще, Мело, ты забыл, что сам убежал из «Денвера». Прости, ты сам порвал отношения, и я не отношусь к тебе с большим уважением. Прости, но никто и не запомнит, что у тебя был 15-й номер», – заявил Шарп в подкасте Nightcap.

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4 комментария
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Ахахаха, даже рад, что карамельного так осадили
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база
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уверен, что в Денвере отдавая 15 номер Николе, больше думали о том как уколоть Мело. но вышло так, что Йокич всех уколол и расколол)
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Ответ Can
база
По другому и не скажешь
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