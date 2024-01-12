Шэннон Шарп о 15-м номере Йокича: «Мело, ты понимаешь, что парнишка из Европы был задрафтован во время рекламы Taco Bell?»

Шэннон Шарп напомнил Кармело Энтони, что Йокич не был звездой перед драфтом.

« сказал, что «Наггетс» дали Николе Йокичу 15-й номер, чтобы принизить его достижения.

Мело, ты же понимаешь, да, что парнишка из Европы был задрафтован во время рекламы Taco Bell? Кто тогда мог подумать, что , вероятно, по окончании карьеры будет в десятке лучших в истории?

А еще, Мело, ты забыл, что сам убежал из « ». Прости, ты сам порвал отношения, и я не отношусь к тебе с большим уважением. Прости, но никто и не запомнит, что у тебя был 15-й номер», – заявил в подкасте Nightcap.