Шэннон Шарп о 15-м номере Йокича: «Мело, ты понимаешь, что парнишка из Европы был задрафтован во время рекламы Taco Bell?»
Шэннон Шарп напомнил Кармело Энтони, что Йокич не был звездой перед драфтом.
«Мело сказал, что «Наггетс» дали Николе Йокичу 15-й номер, чтобы принизить его достижения.
Мело, ты же понимаешь, да, что парнишка из Европы был задрафтован во время рекламы Taco Bell? Кто тогда мог подумать, что Никола Йокич, вероятно, по окончании карьеры будет в десятке лучших в истории?
А еще, Мело, ты забыл, что сам убежал из «Денвера». Прости, ты сам порвал отношения, и я не отношусь к тебе с большим уважением. Прости, но никто и не запомнит, что у тебя был 15-й номер», – заявил Шарп в подкасте Nightcap.