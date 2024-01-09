Адриатическая лига. «Задар» примет «Студентски центар»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдет один матч.

Хорватский «Задар» примет черногорский «Студентски центар».

лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 13-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-4, Партизан Сербия – 11-4, Будучность Черногория – 10-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-6, Мега Сербия – 8-7, Задар Хорватия – 7-7, Студентски центар Черногория – 7-7, Борац Чачак Сербия – 7-8, Сплит Хорватия – 6-9, Цибона Хорватия – 6-9, ФМП Сербия – 5-10, КРКА Словения – 3-12, Морнар Бар Черногория – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.