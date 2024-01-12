Адриатическая лига. «Сплит» примет «Цедевиту-Олимпию»

Теги результаты Цедевита-Олимпия Адриатическая лига Сплит Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдет один матч.

Хорватский «Сплит» примет словенскую «Цедевиту-Олимпию».

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

Сплит – Цедевита Олимпия
Дата проведения
12 января, 20.00, «Dvorana KK Split»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 13-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-4, Партизан Сербия – 11-4, Будучность Черногория – 10-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-6, Мега Сербия – 8-7, Задар Хорватия – 8-7, Студентски центар Черногория – 7-8, Борац Чачак Сербия – 7-8, Сплит Хорватия – 6-9, Цибона Хорватия – 6-9, ФМП Сербия – 5-10, КРКА Словения – 3-12, Морнар Бар Черногория – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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