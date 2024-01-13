Чемпионат Греции. «Перистери» – ПАОК, «Аполлон» сыграет с АЕКом

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.

«Перистери» примет , «Аполлон» дома сыграет с .

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Марусси – Промитеас Дата проведения 13 января, 19.00, «Kleisto Agios Thomas Maroussi» Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 13-0, Олимпиакос – 12-1, – 8-5, – 7-6, Арис – 7-6, АЕК – 6-7, ПАОК – 6-7, – 5-8, Колоссос – 5-8, Лаврион – 4-9, Кардицас – 3-9, Аполлон – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.