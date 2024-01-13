Чемпионат Греции. «Перистери» – ПАОК, «Аполлон» сыграет с АЕКом

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.

«Перистери» примет ПАОК, «Аполлон» дома сыграет с АЕКом.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Перистери – ПАОК
Дата проведения
13 января, 18.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
Онлайн матча

Марусси – Промитеас
Дата проведения
13 января, 19.00, «Kleisto Agios Thomas Maroussi»
Онлайн матча

Аполлон Патрас – АЕК
Дата проведения
13 января, 20.30, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 13-0, Олимпиакос – 12-1, Промитеас – 8-5, Перистери – 7-6, Арис – 7-6, АЕК – 6-7, ПАОК – 6-7, Марусси – 5-8, Колоссос – 5-8, Лаврион – 4-9, Кардицас – 3-9, Аполлон – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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