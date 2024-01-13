Чемпионат Греции. «Перистери» – ПАОК, «Аполлон» сыграет с АЕКом
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.
«Перистери» примет ПАОК, «Аполлон» дома сыграет с АЕКом.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 января, 18.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
- Дата проведения
- 13 января, 19.00, «Kleisto Agios Thomas Maroussi»
- Дата проведения
- 13 января, 20.30, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
Положение команд: Панатинаикос – 13-0, Олимпиакос – 12-1, Промитеас – 8-5, Перистери – 7-6, Арис – 7-6, АЕК – 6-7, ПАОК – 6-7, Марусси – 5-8, Колоссос – 5-8, Лаврион – 4-9, Кардицас – 3-9, Аполлон – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.