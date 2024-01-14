Джейсон Тейтум об удалении: «Мне не понравилось, что не было свистков в двух последних владениях»

Теги Бостон НБА судьи Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум объяснил, почему продолжил высказывать недовольство арбитру.

«Я не идеален и буду получать технические. Сегодня я хотел дать судьям понять, что чувствую.

Мне не понравилось, что не было свистков в двух последних владениях. Но я все понимаю. Оценил время на табло и счет – игра была практически закончена. Просто должен был постоять за себя, сказал, что хотел, и был удален. Все», – объяснил Тейтум на послематчевой пресс-конференции.

Тейтум завершил встречу с 27 очками, 8 подборами, 5 передачами, перехватом и блок-шотом при 9 из 17 с игры и 5 из 7 с линии.

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