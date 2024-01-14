Джейсон Тейтум получил два технических за разговоры с судьей и был удален

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Джейсон Тейтум был удален по ходу матча «Бостон» – «Хьюстон».

На старте заключительной четверти при счете 117:88 форвард «Бостона» прошел под кольцо и выпрыгнул, чтобы поставить сверху двумя руками. Однако его «заблокировал» Кэм Уитмор, и Тейтум неудачно приземлился на левую ногу. Судья посчитал, что блок-шот был чистым, с чем баскетболист «Селтикс» был несогласен. Сначала Тейтум получил первое техническое замечание за разговоры, а затем последовало и второе.

Тейтум завершил встречу с 27 очками, 8 подборами, 5 передачами, перехватом и блок-шотом при 9 из 17 с игры и 5 из 7 с линии.

2 комментария
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Ну судья конечно олух и это мягко сказать. Даже не касание руки, а очевиднейший удар по руке и видит блокшот. Единственный момент, Тейтум потом начал предъявлять не тому судье, он все равно не видел, на бровке стоял.
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Наистопроцентнейший фол.
Мда, судейство в НБА иногда бывает уж очень интересным.
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