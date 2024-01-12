Кай Джонс сыграет за Багамы на квалификации к Кубку Америки

Бывший центровой «Шарлотт» в следующем месяце выступит за Багамские острова.

Как сообщает Our News Bahamas, Кай Джонс присоединится к национальной команде и примет участие в игре против Пуэрто Рико. Встреча состоится 25 февраля в Нассау.

Бывший игрок НБА был отчислен «Шарлотт» до начала сезона-2023/24 после ряда заявлений и прямых трансляций в соцсетях, которые могли указывать на нестабильное психическое состояние баскетболиста.

За два сезона в лиге Джонс провел за «Хорнетс» 67 матчей, набирая в среднем 2,7 очка и 2,0 подбора.