Кай Джонс сыграет за Багамы на квалификации к Кубку Америки

Теги сборная Пуэрто-Рико НБА Кай Джонс сборная Багамских островов Баскетбол

Бывший центровой «Шарлотт» в следующем месяце выступит за Багамские острова.

Как сообщает Our News Bahamas, Кай Джонс присоединится к национальной команде и примет участие в игре против Пуэрто Рико. Встреча состоится 25 февраля в Нассау.

Бывший игрок НБА был отчислен «Шарлотт» до начала сезона-2023/24 после ряда заявлений и прямых трансляций в соцсетях, которые могли указывать на нестабильное психическое состояние баскетболиста.

За два сезона в лиге Джонс провел за «Хорнетс» 67 матчей, набирая в среднем 2,7 очка и 2,0 подбора.

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1 комментарий
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жесть за Багамы гоаты в лице Эйтона и Кая играют
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