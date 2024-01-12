Джини Басс и Роб Пелинка сообщили Дарвину Хэму, что «его работе ничего не угрожает» (B/R)

Дарвин Хэм останется главным тренером «Лейкерс».

Проиграв 11 поражений в последних 16 матчах «Лейкерс» сохраняют верность главному тренеру , сообщили Bleacher Report источники в лиге.

Владелица Джини Басс и президент по баскетбольным операциям сообщили главному тренеру, что его работе ничего не угрожает, пишет инсайдер Крис Хэйнс.

« » (19-20) десятые в Западной конференции. Впереди у них выезд в Солт-Лэйк-Сити, а затем 4 домашних матча: против «Оклахомы», «Далласа», «Бруклина» и «Портленда».