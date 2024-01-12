Джини Басс и Роб Пелинка сообщили Дарвину Хэму, что «его работе ничего не угрожает» (B/R)
Дарвин Хэм останется главным тренером «Лейкерс».
Проиграв 11 поражений в последних 16 матчах «Лейкерс» сохраняют верность главному тренеру Дарвину Хэму, сообщили Bleacher Report источники в лиге.
Владелица Джини Басс и президент по баскетбольным операциям Роб Пелинка сообщили главному тренеру, что его работе ничего не угрожает, пишет инсайдер Крис Хэйнс.
«Лейкерс» (19-20) десятые в Западной конференции. Впереди у них выезд в Солт-Лэйк-Сити, а затем 4 домашних матча: против «Оклахомы», «Далласа», «Бруклина» и «Портленда».