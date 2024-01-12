Джини Басс и Роб Пелинка сообщили Дарвину Хэму, что «его работе ничего не угрожает» (B/R)

Теги Лейкерс НБА Джини Басс Роб Пелинка Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм останется главным тренером «Лейкерс».

Проиграв 11 поражений в последних 16 матчах «Лейкерс» сохраняют верность главному тренеру Дарвину Хэму, сообщили Bleacher Report источники в лиге.

Владелица Джини Басс и президент по баскетбольным операциям Роб Пелинка сообщили главному тренеру, что его работе ничего не угрожает, пишет инсайдер Крис Хэйнс.

«Лейкерс» (19-20) десятые в Западной конференции. Впереди у них выезд в Солт-Лэйк-Сити, а затем 4 домашних матча: против «Оклахомы», «Далласа», «Бруклина» и «Портленда».

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3 комментария
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По классике НБА это означает, что его скоро сольют 🥴
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