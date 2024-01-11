Шакил О′Нил: «Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не будут слушать Дарвина Хэма, у которого нет чемпионского опыта»
Шакил О′Нил считает, что лидеры «Лейкерс» не уважают Хэма из-за отсутствия опыта.
«Я точно знаю, что в раздевалке резюме имеет важное значение. Вы хотите сказать, что Леброн будет слушать Дарвина Хэма в гуще событий? Я знаю ответ на этот вопрос. Догадайтесь сами. Думаете, Энтони Дэвис будет слушать Дарвина Хэма?
Остальные парни, возможно, будут слушать Дарвина. При всем уважении к Дарвину Хэму, у него нет ни чемпионского опыта, ни опыта плей-офф. Если я играл в плей-офф и много раз боролся за титул, зачем мне слушать парня, у которого нет такого опыта?» – сказал О′Нил.
Да, в том году Хэм там больше полотенцем на скамейке махал, но так-то игроком был вполне добротным. У Фогеля во всяком случае и такого не было) и если Дэвис будет слушать исключительно тренеров со звездным и чемпионским прошлым - то карьера его долгой не будет, в Лиге таких не то, чтобы много.
Ну и в Милуоки Хэм важную роль играл по сути вторым после Бада был.
Нет в ЛаЛ такого мозгоправа как Райли. Вот главная проблема.