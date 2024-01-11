Шакил О′Нил: «Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не будут слушать Дарвина Хэма, у которого нет чемпионского опыта»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Шакил О′Нил НБА Энтони Дэвис Дарвин Хэм Баскетбол

Шакил О′Нил считает, что лидеры «Лейкерс» не уважают Хэма из-за отсутствия опыта.

«Я точно знаю, что в раздевалке резюме имеет важное значение. Вы хотите сказать, что Леброн будет слушать Дарвина Хэма в гуще событий? Я знаю ответ на этот вопрос. Догадайтесь сами. Думаете, Энтони Дэвис будет слушать Дарвина Хэма?

Остальные парни, возможно, будут слушать Дарвина. При всем уважении к Дарвину Хэму, у него нет ни чемпионского опыта, ни опыта плей-офф. Если я играл в плей-офф и много раз боролся за титул, зачем мне слушать парня, у которого нет такого опыта?» – сказал О′Нил.

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8 комментариев
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По его логике Леброн вообще никого слушать не должен. Пусть тогда тренирует и играет одновременно. Тренер на то и тренер, чтобы его слушали. Неважно какие у тебя были регалии до этого и сколько
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Смешное тут так-то, что Шак лично в финале Дарвину Хэму проигрывал)
Да, в том году Хэм там больше полотенцем на скамейке махал, но так-то игроком был вполне добротным. У Фогеля во всяком случае и такого не было) и если Дэвис будет слушать исключительно тренеров со звездным и чемпионским прошлым - то карьера его долгой не будет, в Лиге таких не то, чтобы много.
Ну и в Милуоки Хэм важную роль играл по сути вторым после Бада был.
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Ну ладно, а Лю Леброн слушал?
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А как же внутрисезонный турнир?
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Так чтоб что то слушать, нужно чтоб кто-то говорил. Хем стоит на бровке, смотрит матч. Никаких дельных мыслей или советов не генерирует
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Ответ veredrim
Смешное тут так-то, что Шак лично в финале Дарвину Хэму проигрывал) Да, в том году Хэм там больше полотенцем на скамейке махал, но так-то игроком был вполне добротным. У Фогеля во всяком случае и такого не было) и если Дэвис будет слушать исключительно тренеров со звездным и чемпионским прошлым - то карьера его долгой не будет, в Лиге таких не то, чтобы много. Ну и в Милуоки Хэм важную роль играл по сути вторым после Бада был.
Видимо от Бада он унаследовал тактическую гибкость и умение ставить в тупик неординарными решениями.
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Ответ lecterkillhomyuk
Так чтоб что то слушать, нужно чтоб кто-то говорил. Хем стоит на бровке, смотрит матч. Никаких дельных мыслей или советов не генерирует
Но основная работа перед матчами. Скаутские отчёты, видеоразбор, и тд. И вот Хэм стоит и видит что 2 человека забили на командный план и творят. И что ж такого умного он может сказать? Устроить истерику? Посадить этих 2-их он просто не может.
Нет в ЛаЛ такого мозгоправа как Райли. Вот главная проблема.
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