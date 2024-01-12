Д’Анджело Расселл ответил на вопрос о проблемах в атаке у «Лейкерс».

По словам разыгрывающего, ему сложно сказать, что необходимо изменить «озерникам» с целью добиться большей эффективности в атаке.

«Не знаю. Мы можем сейчас долго говорить об этом, о том, что можно поправить по мелочи, чтобы лучше выступить в следующем матче. На данный момент в нашей системе много слабых мест.

Регулярный чемпионат служит для того, чтобы разобраться с этими вещами. Все играет роль – взлеты и падения, всевозможные осложнения, травмы, отклонения от плана», – заявил .

У «озерников» результат 5-11 после декабрьского триумфа во внутрисезонном турнире. Команда занимает 10-е место в конференции (19-20).