Д’Анджело Расселл: «На данный момент в системе «Лейкерс» много слабых мест»

Теги Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Дарвин Хэм Баскетбол

Д’Анджело Расселл ответил на вопрос о проблемах в атаке у «Лейкерс».

По словам разыгрывающего, ему сложно сказать, что необходимо изменить «озерникам» с целью добиться большей эффективности в атаке.

«Не знаю. Мы можем сейчас долго говорить об этом, о том, что можно поправить по мелочи, чтобы лучше выступить в следующем матче. На данный момент в нашей системе много слабых мест.

Регулярный чемпионат служит для того, чтобы разобраться с этими вещами. Все играет роль – взлеты и падения, всевозможные осложнения, травмы, отклонения от плана», – заявил Расселл.

У «озерников» результат 5-11 после декабрьского триумфа во внутрисезонном турнире. Команда занимает 10-е место в конференции (19-20).

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